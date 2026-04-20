Tak będzie wyglądał przyszły rząd Węgier. Padły pierwsze nazwiska

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 15:36
[aktualizacja dzisiaj, 16:24]
Peter Magyar, przyszły premier Węgier, ogłosił w poniedziałek na konferencji prasowej nazwiska siedmiu ministrów, którzy znajdą się w jego rządzie. Poinformował również, że gabinet będzie liczył 16 resortów.

Nowy rząd Węgier

Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.

Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, które będzie obejmować kilka obszarów - od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.

Rozmowy ws. utworzenia rządu

Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów. Zwycięzca wyborów z 12 kwietnia dodał, że jeśli „marionetka Viktora Orbana, prezydent Tamas Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek”, inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć około 9-10 maja.

- Oczekujemy rezygnacji marionetek Orbana. 31 maja jest ostatecznym terminem, kiedy mogą złożyć rezygnacje. Następnie zostaną nam legalne możliwości ich usunięcia - oznajmił Magyar.

Przyszły premier Węgier zapowiedział też, że uda się do Warszawy przed 20 maja i „może tego samego dnia pojedzie do Wiednia”. Następnie, jak poinformował, odwiedzi Brukselę.

Wybory na Węgrzech

Tisza Petera Magyara zdobyła w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje ugrupowaniu Magyara większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
