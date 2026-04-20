Zapadła decyzja. Nowe wsparcie dla seniorów już w 2026. Rząd ujawnia zasady, nie wszyscy skorzystają

Bon senioralny w nowej odsłonie. Zmienia się koncepcja

Jeszcze niedawno bon senioralny funkcjonował jako osobny projekt ustawy. Zakładano jego szybkie wprowadzenie, nawet od początku 2026 roku. Teraz kierunek się zmienia.

Z zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że rozwiązanie zostanie włączone do szerszych regulacji dotyczących opieki długoterminowej. Prace nad tym prowadzi m.in. wiceministra Marzena Okła-Drewnowicz, odpowiedzialna za politykę senioralną.

Na tym etapie nie ma jeszcze ostatecznej wersji przepisów, ale wyraźnie widać, że rząd chce uporządkować cały system, a nie wprowadzać pojedyncze świadczenie w oderwaniu od innych form wsparcia.

Polska się starzeje. Dane nie pozostawiają złudzeń

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują wyraźny trend. Na koniec 2025 roku liczba mieszkańców Polski spadła do około 37,3 mln, czyli o 157 tys. mniej niż rok wcześniej. To kolejny rok z rzędu, w którym populacja maleje.

Jednocześnie rośnie liczba osób starszych. Jeszcze w 2024 roku seniorzy stanowili około 20,5% społeczeństwa, czyli blisko 7,9 mln osób. W 2025 roku to już niemal 21%, co oznacza około 8 mln Polaków po 65. roku życia.

Prognozy są jeszcze bardziej wymowne. Do 2060 roku osoby starsze mogą stanowić nawet 30% społeczeństwa. W praktyce oznacza to, że niemal co trzeci mieszkaniec kraju będzie seniorem. To właśnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa rząd przyspiesza prace nad nowym systemem wsparcia.

Projekt już na stole. Trwa proces legislacyjny

Dlatego też nowe przepisy nie są jedynie zapowiedzią. Projekt trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów, gdzie analizowane są szczegóły.

Kolejnym krokiem ma być rozpatrzenie przez Radę Ministrów, a następnie skierowanie dokumentu do Sejmu. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, regulacje mogą zostać przyjęte jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku. To jednak oznacza, że ostateczny kształt programu może się jeszcze zmienić.

Jak ma działać nowe wsparcie?

Najważniejsza zmiana dotyczy formy świadczenia. Nie będzie ono będzie wypłacane w gotówce. Zamiast tego wsparcie ma przyjąć formę usług realizowanych przez gminy. Chodzi o pomoc dopasowaną do codziennych potrzeb seniora, m.in. w przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, poruszaniu się czy korzystaniu z opieki zdrowotnej.

W praktyce oznacza to, że senior nie dostanie pieniędzy „do ręki”, ale realną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie umowy z gminą.

Kto dostanie świadczenie, a kto nie?

Choć program ma być szeroki, nie obejmie wszystkich. Kluczowe będą dwa warunki – wiek i dochód. Wsparcie ma być kierowane do osób po 65. roku życia. To zmiana względem wcześniejszych założeń, które przewidywały próg 75 lat.

Jednocześnie pozostaje kryterium dochodowe. Z dotychczasowych założeń wynika, że średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie powinien przekroczyć około 3410 zł. Limit ten ma być waloryzowany. To właśnie ten warunek sprawi, że część seniorów nie będzie mogła skorzystać z programu.

Kiedy ruszy program i ile wyniesie wsparcie?

Rząd planuje wdrożenie programu etapami w latach 2026–2028. Na jego realizację ma zostać przeznaczone około miliarda złotych.

Wstępny podział środków zakłada:

100 mln zł w 2026 roku,

400 mln zł w 2027 roku,

500 mln zł w 2028 roku.

Start programu przewidywany jest na 2026 rok, najprawdopodobniej w ostatnich miesiącach roku.

W obecnej wersji projektu nie wskazano już konkretnej maksymalnej kwoty wsparcia dla jednej osoby, choć wcześniej pojawiały się zapowiedzi nawet do 2150 zł miesięcznie w formie usług.

Nowe wsparcie to część większej zmiany systemu

Nowe świadczenie nie jest jedyną planowaną zmianą. Równolegle rząd pracuje nad reformą całego systemu opieki długoterminowej. Nowe przepisy mają wprowadzić jasne zasady funkcjonowania tego systemu, uporządkować katalog usług i poprawić współpracę między ochroną zdrowia a pomocą społeczną. Kluczowe ma być także zwiększenie dostępności wsparcia w gminach, które dziś często nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy. Całość zmian ma zostać ujęta w jednym akcie prawnym dotyczącym koordynacji opieki nad osobami starszymi.