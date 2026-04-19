Od 21 kwietnia wielka zmiana na stacjach. Kierowcy mogą się zdziwić

"Analiza e-petrol.pl wskazuje, że w najbliższych dniach możliwe jest kontynuowanie spadków w hurcie, ale o mniejszej skali. Jeśli utrzymają się obniżki cen surowca na rynkach międzynarodowych, to rafinerie mogą od soboty lekko obniżyć ceny benzyn i olejów o kilka czy kilkanaście złotych, co powinno sprzyjać stabilizacji cenowej także na stacjach paliw" - czytamy w raporcie e-petrol.pl.

Analitycy zauważyli, że ceny hurtowe zdecydowanie spadły w ostatnim tygodniu a najmocniej potaniał olej napędowy.

Nowe ceny paliw na stacjach od 21 kwietnia. Kierowcy będą zdziwieni

Średnia cena benzyny bezołowiowej 95 wynosi obecnie 5286,80 zł za 1000 litrów, czyli o 99 zł mniej niż tydzień wcześniej, co oznacza spadek o 1,84 proc. Benzyna Pb98 kosztuje 5786,60 zł za 1000 litrów, po obniżce o 146,20 zł tygodniowo, czyli o 2,46 proc.

Olej napędowy jest wyceniany średnio na 6246,60 zł za 1000 litrów, a jego cena spadła w ciągu tygodnia o 563 zł, czyli o 8,27 proc. Z kolei olej opałowy lekki kosztuje 5287,80 zł za 1000 litrów, po tygodniowym spadku o 512,80 zł, co daje obniżkę o 8,84 proc. - podał e-petrol.pl.

Z monitoringu cen na stacjach paliw wynika, że również ceny detaliczne spadły.

Spadki cen na stacjach. Diesel w dół o 38 groszy, benzyna tanieje wolniej

"Ceny benzyn obniżyły się o 8-9 groszy na litrze, podczas gdy olej napędowy potaniał o 38 groszy, dzięki czemu średnia różnica między litrem benzyny 95 a diesla wyniosła w tym tygodniu 1,30 zł. Bezołowiowa 98 potaniała z 6,79 zł do 6,70 zł za litr, Pb95 z 6,19 zł do 6,11 zł, a olej napędowy z 7,79 zł do 7,41 zł. Autogaz, po wcześniejszej podwyżce, utrzymał cenę na poziomie 3,84 zł za litr" - wskazano.

Poziom marż operatorów stacji paliw ograniczony jest przez ceny maksymalne ogłaszane przez Ministra Energii w ramach pakietu przepisów "Ceny Paliwa Niżej". Mechanizm ten nie obowiązuje w przypadku gazu LPG.

"Z obliczeń e-petrol.pl wynika, że marża na tym paliwie wynosi zaledwie kilka groszy na litrze, co pokazuje, że sprzedawcy mimo trudnego otoczenia rynkowego, starają się utrzymać atrakcyjną cenę i ograniczać ryzyko większych podwyżek dla kierowców" - napisano.

Nowe ceny na stacjach. Po ile benzyna 95, diesel i LPG od 21 kwietnia?

Z analizy e-petrol.pl wynika, że ceny paliw w przyszłym tygodniu powinny mieścić się w przedziale:

5,97-6,06 zł/l za benzynę 95,

za benzynę 95, 7,01-7,11 zł/l za diesel,

za diesel, 3,76-3,85 zł/l za gaz LPG.

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty 18 kwietnia do poniedziałku 20 kwietnia cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,03 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,57 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,07 zł za litr z VAT.