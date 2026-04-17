Nowe ceny paliw. Benzyna za 6,03 zł; olej napędowy po 7,07 zł

Piotr Wróblewski
dzisiaj, 12:44
akcyza paliwa ceny
Znamy maksymalne ceny paliwa na sobotę 18 kwietnia. Benzyna o złotówkę tańsza od diesla. Względem poprzedniego dnia dość wyraźnie tanieje olej napędowy. Natomiast benzyna, zarówno 95 jak i 98, jest minimalnie droższa. - Mamy najniższe ceny w UE - zarzeka się Miłosz Motyka, Minister Energii.

Ile kosztują paliwa? Jest nowe rozporządzenie

Znamy ceny paliw na sobotę 18 kwietnia. Zgodnie z prawem Minister Energii z jednodniowym wyprzedzeniem ogłasza maksymalne stawki, które obowiązują stacje paliw. Tym razem ucieszą się kierowcy, którzy tankują diesla. Ceny, względem poprzedniego dnia, spadły aż o 16 gr. Nieznacznie wzrosły natomiast ceny benzyny, zarówno 95 jak i 98.

Stawki zostały już opublikowane w "Monitorze Polskim". Podawane są w dwóch opcjach: cena "zwykła" i powiększona o podatek od towarów i usług. Poniżej publikujemy tę drugą, która de facto równa się stawce pojawiającej się na rachunkach ze stacji paliw. Warto dodać, że teoretycznie operatorzy mogą proponować niższe ceny. W praktyce wielu trzyma się stawek maksymalnych, ewentualnie (jak w przypadku Orlenu) proponując rabaty pod specjalnymi warunkami.

Jaka cena paliwa? Diesel tanieje, benzyna drożeje

Stawki maksymalne, które będą obowiązywać od północy 18 kwietnia to:

  • benzyna 95 - 6,03 zł za 1 litr (było 6,08 zł)
  • benzyna 98 - 6,57 zł (było 6,61 zł)
  • diesel - 7,07 zł (było 7,23 zł).

Rząd dolicza marżę dla stacji. Ile ona wynosi?

- Punktem wyjścia jest średnia cena hurtowa z poprzedniego dnia roboczego. Dostajemy ją z pięciu największych hurtowników w Polsce. Dane przychodzą do nas codziennie, brak dostarczenia obwarowany jest karą. Z tego wyciągana jest średnia cena, do której doliczana jest obniżona akcyza, opłata paliwowa oraz stała marża operacyjna (30 gr na litrze - red.) - powiedział niedawno Wojciech Wrochna, wiceminister pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak dodał Wrochna, marżę operacyjną wprowadzono po to, by chronić mniejszych detalistów przed bankructwem.

Ceny w Polsce są najniższe w Europie?

Jak wskazuje Miłosz Motyka, Minister Energii, ceny paliwa w Polsce są obecnie najniższe w Europie. Zdaniem szefa resortu w ciągu miesiąca, dzięki programowi CPN, w portfelach Polaków zostaną 3 miliardy złotych.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że to efekt zmniejszenia stawek podatków. Kwota ta uszczupli budżet państwa. Miesięczny koszt programu CPN to ok. 1,6 mld zł.

