World ID cyfrowy dowód na potwierdzenie, że po drugiej stronie jest człowiek a nie deep fake

Tools for Humanity, startup stojący za projektem biometrycznej tożsamości World ID, Sama Altmana o nazwie World, zaprezentował na niedawno w San Francisco podczas wydarzenia „Lift Off" aktualizację protokołu World ID.

Zespół ogłosił integrację usługi popularnym serwisem randkowym Tinder. Dla biznesu jest jednak ważniejsze wykorzystanie cyfrowego potwierdzenia bycia człowiekiem Worlld ID w użytkowaniu komunikacyjnej platformy Zoomem i aplikacji do zarządzania dokumentami DocuSign. Sprawdzona technologia potwierdzanie ,,człowieczeństwa’’ użytkownika, z pewnością ukróci plagę fałszywych kont, dystrybucji deepfake'ów i oszustw generowanych przez cyber złoczyńców za pomocą narzędzi AI na tych popularnych narzędziach dla biznesu.

Zasady działania World ID

System identyfikacji World ID wykorzystuje skany tęczówki posiadacza konta w tym systemie, zebrane za pomocą skanerów i urządzeń Orb. Ich zadaniem, po pobraniu skanu jest generowanie anonimowych poświadczeń „dowodu człowieczeństwa", na zapytanie wystosowane np. przez ZOOM czy Tindera. Praktycznie World ID zapewnia aplikacjom współpracującym potwierdzenie zaufania dla użytkownika tych rozwiązań.

Projekt World ID obecny w Polsce

W ostatnim miesiącu World otworzył punkty stacjonarne w czterech polskich miastach: w Złotych Tarasach w Warszawie, Magnolia Park we Wrocławiu, Galerii Rzeszów i Galerii Victoria w Wałbrzychu. Do sieci może dołączyć każda osoba pełnoletnia, tożsamość jest weryfikowana przez człowieka przed zeskanowaniem. Użytkownikowi zainteresowanemu wystarczy pobranie i instalacja aplikacji World App. Następnie można potwierdzić swój World ID za pomocą urządzenia Orb, w jednej ze wspomnianych lokalizacji. Członkowie sieci mogą wchodzić ze sobą w interakcje, mając pewność, że po drugiej stronie jest prawdziwy człowiek - a nie bot - a samo rozwiązanie implementowane jest już m.in. przez Tinder czy Razer. – W ramach naszej działalności nie tylko zachęcamy ludzi do darmowego dołączenia do sieci World, ale także edukujemy na temat rozwoju technologii i zagrożeń związanych z oszustwami w internecie w erze AI. Każdy chętny może spróbować swoich sił w odróżnianiu twarzy wygenerowanych przez AI od tych autentycznych lub spróbować rozwiązać nasz słynny test „World’s hardest captcha” obnażający wyzwania związane z systemem zabezpieczeń CAPTCHA – mówi Karol Chilimoniuk odpowiedzialny za rozwój sieci World w Europie Centralnej.

Cyberbezpieczne randkowanie, rozmowy i wymiana dokumentów między ludźmi

Po ostatniej aktualizacji, Tinder, wprowadza w Stanach Zjednoczonych odznakę zweryfikowanego człowieka dla użytkowników, którzy potwierdzą swoją tożsamość za pomocą World ID. Aplikacja randkowa wcześniej testowała weryfikację World ID w Japonii, gdzie zweryfikowani użytkownicy otrzymywali „odznakę człowieka" oraz wyróżnienie profilu. Ekspansja odpowiada na rosnące obawy dotyczące botów na platformach randkowych, zajmujący się tematyką cyber security Arkose Labs odnotowało ponad 2000-procentowy wzrost ataków botów na aplikacje randkowe między styczniem 2023 a styczniem 2024 roku.

Integracja Zooma wykorzystuje technologię „Deep Face" World ID — trzyetapowy proces weryfikacji, który porównuje ze sobą podpisany obraz wykonany podczas rejestracji przy użyciu Orba, skan z urządzenia użytkownika oraz klatkę obrazu wideo widoczną dla pozostałych uczestników spotkania. Gdy wszystkie trzy elementy są zgodne, obok nazwy uczestnika pojawia się odznaka „Zweryfikowany człowiek". Organizatorzy spotkań mogą aktywować „tryb oczekiwania Deep Face", który wymaga od wszystkich uczestników weryfikacji przed dołączeniem. Funkcja ta stanowi odpowiedź na rosnące zagrożenie deepfake'ami podczas wideorozmów — głośny incydent z 2024 roku dotyczył firmy inżynieryjnej Arup, która straciła 25 milionów dolarów, gdy jeden z pracowników dał się oszukać wygenerowanym przez AI deepfake'om współpracowników podczas wideokonferencji. DocuSign nawiązuje również współpracę z Tools for Humanity w celu weryfikacji, czy dokument został podpisany przez prawdziwego człowieka, a nie przez bota lub agenta AI.

Nowe możliwości aplikacji World ID i wizja rozwoju

Podczas tego samego wydarzenia zaprezentowano również dużą aktualizację protokołu World ID, który przechodzi na architekturę opartą na kontach, z obsługą wielu kluczy, rotacją kluczy oraz mechanizmami odzyskiwania dostępu. Nowa, samodzielna aplikacja World ID, dostępna obecnie w wersji beta, umożliwia użytkownikom zarządzanie swoimi danymi uwierzytelniającymi oraz kontrolowanie sposobu, w jaki ich status potwierdzający człowieczeństwo jest udostępniany różnym usługom. Firma poinformowała, że udostępnia swój produkt, jako otwarte oprogramowanie, umożliwiając zewnętrznym deweloperom tworzenie własnych systemów uwierzytelniania. Tools for Humanity opisało aktualizację jako umożliwiającą „ciągłość człowieczeństwa" — czyli zdolność do potwierdzenia, że ta sama, rzeczywista osoba jest obecna w wielu sesjach.