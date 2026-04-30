Nagła zmiana na Bliskim Wschodzie. Największy lotniskowiec wraca do USA

Lotniskowiec jest na morzu od dziesięciu miesięcy. W związku z rekordowo długą misją sprzęt zaczyna się psuć, a planowane prace konserwacyjne i modernizacje musiały być przekładane.

Niedawno jednostka przeszła pewne prace naprawcze po pożarze, który wybuchł w pralni okrętu. Na pokładzie były też problemy z toaletami.

Media: USA wycofują USS Gerald R. Ford z Bliskiego Wschodu

W październiku Pentagon zmienił trasę okrętu z Morza Śródziemnego na Morze Karaibskie, aby wesprzeć operacje dotyczące przejmowania tankowców i amerykańską misję pojmania Nicolasa Maduro, ówczesnego przywódcy Wenezueli.

Na początku bieżącego roku załoga otrzymała wiadomość, że ich misja zostanie ponownie przedłużona. Zostali skierowani na Bliski Wschód, aby wesprzeć wówczas potencjalne amerykańskie naloty na Iran.

Na pokładzie tego największego na świecie lotniskowca znajduje się około 4,5 tys. marynarzy. Według jednego ze źródeł jednostka ma dopłynąć do Wirginii w USA w połowie maja.

Gigant wycofany. Misja lotniskowca USA trwała blisko rok

USS Gerald R. Ford to jeden z trzech lotniskowców USA znajdujących się na Bliskim Wschodzie na tle trwającej wojny z Iranem. Jednostka znajduje się na Morzu Czerwonym, a pozostałe dwa lotniskowce na Morzu Arabskim, gdzie prowadzą działania w ramach amerykańskiej blokady irańskich portów.

USS Gerald R. Ford przebywa na morzu już około 300 dni, co zapisuje tę misję jako jedną z najdłuższych w historii.