Nagła zmiana na Bliskim Wschodzie. Największy lotniskowiec wraca do USA

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 11:44
Nagła zmiana na Bliskim Wschodzie. Największy lotniskowiec wraca do USA
Nagła zmiana na Bliskim Wschodzie. Największy lotniskowiec wraca do USA/Domena Publiczna
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford wyruszy w najbliższych dniach z Bliskiego Wschodu do USA - napisał „Washington Post”, powołując się na kilka źródeł w amerykańskich władzach. Dziennik wskazuje, że ruch ten zauważalnie osłabi siłę Stanów Zjednoczonych w czasie wojny z Iranem.

Lotniskowiec jest na morzu od dziesięciu miesięcy. W związku z rekordowo długą misją sprzęt zaczyna się psuć, a planowane prace konserwacyjne i modernizacje musiały być przekładane.

Niedawno jednostka przeszła pewne prace naprawcze po pożarze, który wybuchł w pralni okrętu. Na pokładzie były też problemy z toaletami.

Media: USA wycofują USS Gerald R. Ford z Bliskiego Wschodu

W październiku Pentagon zmienił trasę okrętu z Morza Śródziemnego na Morze Karaibskie, aby wesprzeć operacje dotyczące przejmowania tankowców i amerykańską misję pojmania Nicolasa Maduro, ówczesnego przywódcy Wenezueli.

Na początku bieżącego roku załoga otrzymała wiadomość, że ich misja zostanie ponownie przedłużona. Zostali skierowani na Bliski Wschód, aby wesprzeć wówczas potencjalne amerykańskie naloty na Iran.

Na pokładzie tego największego na świecie lotniskowca znajduje się około 4,5 tys. marynarzy. Według jednego ze źródeł jednostka ma dopłynąć do Wirginii w USA w połowie maja.

Gigant wycofany. Misja lotniskowca USA trwała blisko rok

USS Gerald R. Ford to jeden z trzech lotniskowców USA znajdujących się na Bliskim Wschodzie na tle trwającej wojny z Iranem. Jednostka znajduje się na Morzu Czerwonym, a pozostałe dwa lotniskowce na Morzu Arabskim, gdzie prowadzą działania w ramach amerykańskiej blokady irańskich portów.

USS Gerald R. Ford przebywa na morzu już około 300 dni, co zapisuje tę misję jako jedną z najdłuższych w historii.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Powiązane
Trump zadzwonił do Putina w sprawie Ukrainy. Padła propozycja
Trump zadzwonił do Putina w sprawie Ukrainy. Padła propozycja
Sekretarz Wojny USA Pete Hegseth
Gigantyczne koszty wojny z Iranem. USA wydaje miliardy dolarów
donald trump, żołnierze, NATO, Niemcy
USA zmniejszą liczbę żołnierzy w Niemczech? Trump: analizujemy sytuację
Zobacz
|
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
testament, spadkobiercy, spadkodawca, notariusz, majątek
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze swojej ostatniej woli w ten sposób
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Wizualizacja wieżowca pracowni AS+GG oraz zdjęcie pokazujące aktualny etap budowy
Najwyższy wieżowiec świata znów w budowie. Ma już sto pięter
