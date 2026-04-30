Warto zatankować przed wyjazdem na majówkę. W weekend na stacjach będzie drożej

oprac. Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 12:46
Maksymalne ceny paliw w weekend majowy
Maksymalne ceny paliw w weekend majowy/Shutterstock
Minister Energii podał już maksymalne ceny paliw, które na stacjach mają obowiązywać od piątku do poniedziałku włącznie. Wiadomo, że będzie sporo drożej. Ile zapłacimy za paliwo w majowy weekend i w poniedziałek 4 maja?

Znamy już najnowsze piątkowe obwieszczenie Ministra Energii dotyczące maksymalnych cen paliwa od 1 do 4 maja 2026.

Maksymalne ceny paliw w weekend majowy

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na okres od piątku do poniedziałku włącznie.

  • benzyna 95: maksymalnie 6,46 zł/l,
  • benzyna 98: maksymalnie 6,96 zł/l,
  • olej napędowy - 7,31 zł.

To sporo drożej niż w czwartek 30 kwietnia, kiedy litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł

Wszystkie paliwa droższe

Ceny paliw w okresie od 1 do 4 maja 2026 będą droższe nawet o kilkanaście groszy na litrze. W przypadku Pb95 podwyżka to 18 groszy, Pb98: 19 groszy, ON: 16 groszy.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

250 zł ekstra dla pracowników wkrótce trafi na ich konta. Kto dostanie przelew?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
