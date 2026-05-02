W poniedziałek, 4 maja rozpoczynają się tegoroczne matury. Jak co roku, pierwszym egzaminem jest egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to jeden z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych występujących na egzaminie maturalnym. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej (poziom podstawowy) oraz w części ustnej. Egzamin ten sprawdza w jakim stopniu osoba podchodząca do egzaminu spełnia wymagania z języka polskiego, które zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Ile trwa egzamin z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej trwa 240 minut. Warto jednak mieć na uwadze, że egzamin maturalny w niektórych przypadkach trwa dłużej. Wydłużony czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego w formie pisemne mają uczniowie/absolwenci, którzy do 13 lutego 2026 r. złożyli oświadczenie, w którym wskazali konkretne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego do swoich potrzeb.

Matura 2026: egzamin z języka polskiego. Ile można punktów zebrać?

Z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Egzamin składa się z

zadań zamkniętych – wielokrotnego wyboru, zadań prawda-fałsz oraz na dobieranie;

zadań otwartych – z luką, krótką odpowiedzią;

wypracowania.

Matura 2026: egzamin z języka polskiego [Lista lektur obowiązkowych]

Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym z języka polskiego, zamieszczonym na stronie CKE, w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz w teście historycznoliterackim znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych.

Są to:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów,Apokalipsy św. Jana

Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja

Homer, Iliada (fragmenty)

Sofokles, Antygona

Lament świętokrzyski (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Ignacy Krasicki, wybrana satyra

Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III

Bolesław Prus, Lalka

Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

CKE zaznaczyło także, że w teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych z zakresu szkoły podstawowej. Chodzi o

Bajki Ignacego Krasickiego,

Dziady cz. II oraz Pana Tadeusza (księgi: I, II, IV, X, XI, XII) Adama Mickiewicza

Zemstę Aleksandra Fredry

Balladynę Juliusza Słowackiego

W przypadku, gdy zadanie egzaminacyjne dotyczy lektury obowiązkowej z zakresu szkoły podstawowej, wówczas w arkuszu egzaminacyjnym zostanie zamieszczony fragment tej lektury.

Matura 2026. Język polski, poziom podstawowy, wypracowanie

Jak wskazano w informatorze CKE, uczniowie i absolwenci przystępujący do egzaminu, mogą odwołać się do lektury obowiązkowej zarówno z zakresu podstawowego, jak i z zakresu rozszerzonego. Do 2028 r. zdający będą mogli odwołać się w wypracowaniu do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018 r. Oznacza to, że mogą odwołać się do wyżej podanych lektur.

Matura 2026: harmonogram

W poniedziałek, 4 maja o godz. 9:00 rozpocznie się pierwszy z egzaminów maturalnych – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. A jak wyglądają dalsze dni? We wtorek tegoroczni maturzyści przystąpią do matematyki na poziomie podstawowym, a w środę do egzaminów z języków nowożytnych na poziomie podstawowym. Egzaminy rozszerzone rozpoczną się 7 maja i potrwają do 21 maja.

Matura 2026. Arkusz CKE

Arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026. Kiedy wyniki?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Matura 2026. Kiedy egzamin poprawkowy?

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.