CKE: Egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy 4 maja 2026 r. [Matura 2026]

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 11:25
W poniedziałek, 4 maja 2026 r. maturzyści o godz. 9:00 rozpoczną matury 2026 od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź, ile trwa egzamin, gdzie i kiedy zostaną opublikowane arkusze.

W poniedziałek, 4 maja rozpoczynają się tegoroczne matury. Jak co roku, pierwszym egzaminem jest egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to jeden z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych występujących na egzaminie maturalnym. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej (poziom podstawowy) oraz w części ustnej. Egzamin ten sprawdza w jakim stopniu osoba podchodząca do egzaminu spełnia wymagania z języka polskiego, które zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Matura 2026: spóźnienie ucznia na maturę
Ile trwa egzamin z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej trwa 240 minut. Warto jednak mieć na uwadze, że egzamin maturalny w niektórych przypadkach trwa dłużej. Wydłużony czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego w formie pisemne mają uczniowie/absolwenci, którzy do 13 lutego 2026 r. złożyli oświadczenie, w którym wskazali konkretne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego do swoich potrzeb.

Matura 2026: dostosowanie warunków i form egzaminu pisemnego
Matura 2026: egzamin z języka polskiego. Ile można punktów zebrać?

Z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Egzamin składa się z

  • zadań zamkniętych – wielokrotnego wyboru, zadań prawda-fałsz oraz na dobieranie;
  • zadań otwartych – z luką, krótką odpowiedzią;
  • wypracowania.

Matura 2026: egzamin z języka polskiego [Lista lektur obowiązkowych]

Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym z języka polskiego, zamieszczonym na stronie CKE, w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz w teście historycznoliterackim znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych.

Są to:

  • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów,Apokalipsy św. Jana
  • Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja
  • Homer, Iliada (fragmenty)
  • Sofokles, Antygona
  • Lament świętokrzyski (fragmenty)
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
  • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
  • William Szekspir, Makbet
  • Molier, Skąpiec
  • Ignacy Krasicki, wybrana satyra
  • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III
  • Bolesław Prus, Lalka
  • Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)
  • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
  • Stanisław Wyspiański, Wesele
  • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)
  • Stefan Żeromski, Przedwiośnie
  • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
  • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu
  • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)
  • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
  • Albert Camus, Dżuma
  • George Orwell, Rok 1984
  • Sławomir Mrożek, Tango
  • Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
  • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
  • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
  • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

CKE zaznaczyło także, że w teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych z zakresu szkoły podstawowej. Chodzi o

  • Bajki Ignacego Krasickiego,
  • Dziady cz. II oraz Pana Tadeusza (księgi: I, II, IV, X, XI, XII) Adama Mickiewicza
  • Zemstę Aleksandra Fredry
  • Balladynę Juliusza Słowackiego

W przypadku, gdy zadanie egzaminacyjne dotyczy lektury obowiązkowej z zakresu szkoły podstawowej, wówczas w arkuszu egzaminacyjnym zostanie zamieszczony fragment tej lektury.

Matura 2026. Język polski, poziom podstawowy, wypracowanie

Jak wskazano w informatorze CKE, uczniowie i absolwenci przystępujący do egzaminu, mogą odwołać się do lektury obowiązkowej zarówno z zakresu podstawowego, jak i z zakresu rozszerzonego. Do 2028 r. zdający będą mogli odwołać się w wypracowaniu do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018 r. Oznacza to, że mogą odwołać się do wyżej podanych lektur.

Matura 2026. Tematy wypracowań na poziomie podstawowym z języka polskiego
Matura 2026: harmonogram

W poniedziałek, 4 maja o godz. 9:00 rozpocznie się pierwszy z egzaminów maturalnych – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. A jak wyglądają dalsze dni? We wtorek tegoroczni maturzyści przystąpią do matematyki na poziomie podstawowym, a w środę do egzaminów z języków nowożytnych na poziomie podstawowym. Egzaminy rozszerzone rozpoczną się 7 maja i potrwają do 21 maja.

Matura 2026. Arkusz CKE

Arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026. Kiedy wyniki?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Matura 2026: Jak i kiedy napisać odwołanie od wyników egzaminu dojrzałości?
Matura 2026. Kiedy egzamin poprawkowy?

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.

Źródło: CKE
