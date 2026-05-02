W poniedziałek, 4 maja rozpoczynają się tegoroczne matury. Jak co roku, pierwszym egzaminem jest egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to jeden z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych występujących na egzaminie maturalnym. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej (poziom podstawowy) oraz w części ustnej. Egzamin ten sprawdza w jakim stopniu osoba podchodząca do egzaminu spełnia wymagania z języka polskiego, które zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
Ile trwa egzamin z języka polskiego?
Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej trwa 240 minut. Warto jednak mieć na uwadze, że egzamin maturalny w niektórych przypadkach trwa dłużej. Wydłużony czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego w formie pisemne mają uczniowie/absolwenci, którzy do 13 lutego 2026 r. złożyli oświadczenie, w którym wskazali konkretne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego do swoich potrzeb.
Matura 2026: egzamin z języka polskiego. Ile można punktów zebrać?
Z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Egzamin składa się z
- zadań zamkniętych – wielokrotnego wyboru, zadań prawda-fałsz oraz na dobieranie;
- zadań otwartych – z luką, krótką odpowiedzią;
- wypracowania.
Matura 2026: egzamin z języka polskiego [Lista lektur obowiązkowych]
Zgodnie z informatorem o egzaminie maturalnym z języka polskiego, zamieszczonym na stronie CKE, w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz w teście historycznoliterackim znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych.
Są to:
- Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów,Apokalipsy św. Jana
- Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja
- Homer, Iliada (fragmenty)
- Sofokles, Antygona
- Lament świętokrzyski (fragmenty)
- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
- Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
- William Szekspir, Makbet
- Molier, Skąpiec
- Ignacy Krasicki, wybrana satyra
- Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Dziady cz. III
- Bolesław Prus, Lalka
- Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)
- Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
- Stanisław Wyspiański, Wesele
- Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)
- Stefan Żeromski, Przedwiośnie
- Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
- Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu
- Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)
- Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
- Albert Camus, Dżuma
- George Orwell, Rok 1984
- Sławomir Mrożek, Tango
- Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
- Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
- Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
- Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
CKE zaznaczyło także, że w teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych z zakresu szkoły podstawowej. Chodzi o
- Bajki Ignacego Krasickiego,
- Dziady cz. II oraz Pana Tadeusza (księgi: I, II, IV, X, XI, XII) Adama Mickiewicza
- Zemstę Aleksandra Fredry
- Balladynę Juliusza Słowackiego
W przypadku, gdy zadanie egzaminacyjne dotyczy lektury obowiązkowej z zakresu szkoły podstawowej, wówczas w arkuszu egzaminacyjnym zostanie zamieszczony fragment tej lektury.
Matura 2026. Język polski, poziom podstawowy, wypracowanie
Jak wskazano w informatorze CKE, uczniowie i absolwenci przystępujący do egzaminu, mogą odwołać się do lektury obowiązkowej zarówno z zakresu podstawowego, jak i z zakresu rozszerzonego. Do 2028 r. zdający będą mogli odwołać się w wypracowaniu do wszystkich tekstów będących lekturami obowiązkowymi w podstawie programowej z 2018 r. Oznacza to, że mogą odwołać się do wyżej podanych lektur.
Matura 2026: harmonogram
W poniedziałek, 4 maja o godz. 9:00 rozpocznie się pierwszy z egzaminów maturalnych – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. A jak wyglądają dalsze dni? We wtorek tegoroczni maturzyści przystąpią do matematyki na poziomie podstawowym, a w środę do egzaminów z języków nowożytnych na poziomie podstawowym. Egzaminy rozszerzone rozpoczną się 7 maja i potrwają do 21 maja.
Matura 2026. Arkusz CKE
Arkusze maturalne będą publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.
Matura 2026. Kiedy wyniki?
Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.
Matura 2026. Kiedy egzamin poprawkowy?
Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.