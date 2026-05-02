Wzrost cen nawozów uderza w rolników i konsumentów

Wraz z dalszym wzrostem cen nawozów na początku roku narasta presja w całym łańcuchu wartości rolnictwa – od przychodów rolników po ceny żywności dla konsumentów. W obliczu rosnących kosztów rolnicy coraz częściej sięgają po biologiczne rozwiązania, naturalne środki ochrony i stymulacji wzrostu roślin, oparte na żywych organizmach lub ekstraktach naturalnych, które zwiększają ich odporność.

Zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw zdominowały wydarzenia w pierwszych miesiącach roku. Jedno słowo szczególnie często pojawiało się w tych dyskusjach: nawozy. Dla wielu osób wciąż jednak nie jest jasne, w jaki sposób ten techniczny element produkcji rolnej przekłada się na ceny produktów w supermarketach.

Droższa produkcja oznacza wyższe ceny żywności

Nawozy mogą wydawać się abstrakcyjnym problemem, jednak ich ceny wpływają na każdy etap łańcucha żywnościowego. Gdy koszty podstawowych składników odżywczych dla roślin gwałtownie rosną – jak miało to miejsce na początku 2026 roku, kiedy w marcu odnotowano dwucyfrowe wzrosty – rolnicy jako pierwsi odczuwają tego skutki, co sprawia, że efektywność ich wykorzystania staje się jeszcze ważniejszym elementem każdej decyzji dotyczącej nakładów w rolnictwie. Skutki tej sytuacji rozprzestrzeniają się dalej, wpływając na to, co trafia na sklepowe półki oraz ile ostatecznie płacą konsumenci.

W pierwszych miesiącach 2026 roku ceny kilku kluczowych nawozów gwałtownie wzrosły, w wyniku wyższych kosztów energii, zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz utrzymujących się napięć geopolitycznych. Jednocześnie podstawowe uwarunkowania podaży pozostają nierównomierne. W Polsce – według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB) – produkcja nawozów mineralnych osiągnęła w 2025 roku poziom 2,40 mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik), co oznacza wzrost o 6,9% rok do roku, jednak nadal pozostaje o 18,2% poniżej poziomu z 2021 roku. Dane z początku 2026 roku wskazują na dalsze spowolnienie – w okresie styczeń–luty produkcja wzrosła jedynie o 2,0% rok do roku, do poziomu 411,6 tys. ton. Dla rolników nawozy stanowią podstawowy element produkcji, a gdy ich ceny rosną szybciej niż ceny plonów, marże spadają, a nieefektywność produkcji staje się coraz bardziej problematyczna.

Wraz ze wzrostem kosztów każda decyzja nabiera większego znaczenia, zwiększając presję na koszty produkcji. Pojawiają się pytania: Ile zasiać? Które uprawy traktować priorytetowo? Jak utrzymać plony bez nadmiernego obciążania budżetu?

Konsumenci mogą nie dostrzegać tych napięć bezpośrednio, jednak są one bardzo realne. Rosnące koszty nakładów stopniowo przenikają przez łańcuch dostaw, wpływając na ceny codziennych produktów, takich jak: chleb, oleje spożywcze, mięso czy nabiał. Dlatego rynki nawozów są uważnie obserwowane nie tylko przez rolników, lecz także przez ekonomistów i decydentów politycznych. Jednocześnie okresy presji często przyspieszają innowacje – i właśnie w tym tkwi powód do optymizmu.

Rolnicy sięgają po biologiczne rozwiązania

W obliczu rosnących kosztów rolnicy coraz częściej sięgają po rozwiązania biologiczne, które poprawiają pobieranie składników odżywczych i efektywność ich wykorzystania, pomagając chronić wartość inwestycji w nawozy w warunkach zmiennego rynku. Narzędzia te nie zastępują całkowicie nawozów ani konwencjonalnej ochrony roślin – raczej je uzupełniają, umożliwiając uzyskanie większej wartości z każdego zastosowanego środka.

Zmiana ta wynika z przesłanek ekonomicznych, a nie ideologicznych – rolnicy poszukują rozwiązań, które pozwolą uzyskać więcej z każdej jednostki zastosowanego azotu. Zdrowsze gleby i silniejsze rośliny przekładają się na bardziej odporne systemy produkcji rolnej, zdolne utrzymać wydajność mimo wahań kosztów. Bardziej efektywne wykorzystanie składników pokarmowych pozwala lepiej zarządzać zarówno ryzykiem ekonomicznym, jak i środowiskowym, stabilizując podaż przy jednoczesnym zaspokajaniu popytu.

Dynamiczny rozwój rynku biologicznych środków dla rolnictwa

Andre Negreiros

Dynamika rozwoju tych rozwiązań znajduje również odzwierciedlenie w danych rynkowych. Obecnie globalny rynek biologicznych środków dla rolnictwa jest wart około 14,3 mld USD. Eksperci przewidują, że do 2035 roku wzrośnie on do 27,2 mld USD, osiągając około 24% udziału w całym rynku środków ochrony roślin. Przykładowo, w Polsce – według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na co wskazywali przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w październiku 2025 roku) – zarejestrowanych jest jedynie około 55 mikrobiologicznych środków ochrony roślin spośród około 1 800 dostępnych produktów, co pokazuje znaczący potencjał dalszego rozwoju.

Rolnicy odkrywają, że innowacje inspirowane naturą oznaczają po prostu bardziej pragmatyczne podejście do produkcji. Gdy rośliny rosną silniejsze, a gleby pozostają zdrowe, korzyści odczuwają także przetwórcy żywności, detaliści i konsumenci.

Ta ewolucja odzwierciedla szerszą lekcję dla rolnictwa: nie musi ono wybierać między naturą a technologią. Produktywność i zrównoważony rozwój nie są celami sprzecznymi. Dostęp do odpowiedniego zestawu narzędzi – od tradycyjnych nakładów po rozwiązania biologiczne – daje rolnikom elastyczność niezbędną w świecie rosnących kosztów i nieprzewidywalnych warunków.

Dlatego następnym razem, gdy rachunek za zakupy okaże się wyższy niż oczekiwano, warto pamiętać, że rolnicy już się dostosowują. Wyższe ceny nawozów stanowią realne wyzwanie, ale jednocześnie przyspieszają wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność, wzmacniających odporność i pomagających utrzymać sprawne funkcjonowanie systemu żywnościowego.

Andre Negreiros lider jednostki handlowej międzynarodowej firmy naukowo-badawczej Corteva Agriscience w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Doświadczony menedżer, entuzjasta technologii i strateg ds. innowacji z bogatym doświadczeniem w branży rolniczej.