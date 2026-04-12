Według sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Median w dniach 7-11 kwietnia Tisza ma szansę zdobyć nawet 135 mandatów w 199-osobowym jednoizbowym parlamencie. Skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) nie przekracza – według badania – 5-procentowego progu wyborczego.

Tisza prowadzi również w sondażu Centrum Badawczego 21, przeprowadzonym przed wyborami. Według badania partia Magyara cieszy się poparciem 55 proc. wyborców, podczas gdy Fidesz premiera Viktora Orbana może liczyć na 38 proc.; Ruch Naszej Ojczyzny balansuje na granicy progu wyborczego. Po przeliczeniu na mandaty w parlamencie, Tisza otrzymałaby ich 132, a Fidesz – 61.

Magyar: jesteśmy ostrożnymi optymistami; proszę jednak o cierpliwość

Lider Tiszy po zamknięciu lokali wyborczych oświadczył, że "dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmieni naszą przyszłość".

- Nie chcę wygrywać sondaży, ale chcę wygrywać wybory. Dlatego czekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość -powiedział Peter Magyar. - Zachowajcie spokój, będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne - zaapelował.

Dodał, że w trakcie niedzielnych wyborów jego partia odnotowała „tysiące nieprawidłowości”.

Szef kancelarii Orbana: liczymy na większość w parlamencie

Po zamknięciu lokali wyborczych Gergely Gulyas szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana oświadczył, że koalicja Fidesz-KDNP liczy na zdobycie większości w węgierskim parlamencie po niedzielnych wyborach.

- Mamy nadzieję, że partie rządzące ponownie otrzymają mandat do sprawowania rządów na kolejne cztery lata – oświadczył Gulyas. Stwierdził też, że wysoka frekwencja, która była częściowo również wynikiem mobilizacji wyborców Fideszu i KDNP, to sygnał, że węgierska demokracja „jest niezwykle silna”.

Orban nie zabrał głosu bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych.

Pierwsze cząstkowe wyniki - po godzinie 20

Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll. Liczenie głosów rozpoczęło się natychmiast po godz. 19, kiedy zamknięte zostały lokale wyborcze. Jak poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI), pierwsze cząstkowe wyniki powinny zostać opublikowane około godz. 20.