Prezent komunijny a prawo podatkowe. Fiskus nie robi wyjątków

Z perspektywy przepisów podatkowych prezent na komunię nie różni się od żadnej innej darowizny. Nie ma znaczenia ani okazja, ani emocjonalny charakter wydarzenia, liczy się wyłącznie wartość przekazanych środków oraz relacja między darczyńcą a obdarowanym.

Oznacza to, że zarówno gotówka w kopercie, jak i drogi sprzęt elektroniczny, rower czy laptop są traktowane tak samo. W większości przypadków nie trzeba płacić podatku, ale nie zawsze oznacza to brak formalności wobec urzędu skarbowego.

Limity darowizn w 2026 roku. Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy

System podatkowy dzieli darczyńców na trzy grupy, a każda z nich ma inny limit zwolnienia z podatku. Co istotne, limity te obowiązują w okresie pięciu lat i dotyczą łącznej wartości darowizn od jednej osoby.

W 2026 roku wyglądają one następująco: najbliższa rodzina może przekazać do 36 120 zł, dalsza rodzina do 27 090 zł, natomiast osoby niespokrewnione, w tym znajomi czy chrzestni bez więzów rodzinnych, do 5733 zł.

W praktyce oznacza to, że prezent komunijny nie jest oceniany w oderwaniu od innych darowizn. Liczy się suma wszystkich prezentów otrzymanych od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat, co często bywa pomijane przy okazji świąt, urodzin czy innych uroczystości.

Kto daje prezent ma znaczenie. Różne skutki podatkowe

To, od kogo dziecko otrzymuje prezent, ma kluczowe znaczenie dla ewentualnych obowiązków wobec fiskusa. Dwie identyczne kwoty mogą mieć zupełnie inne konsekwencje podatkowe, w zależności od tego, kto je przekazuje.

W przypadku najbliższej rodziny, na przykład dziadków, nawet wyższe kwoty często pozostają zwolnione z podatku. Inaczej jest w przypadku osób niespokrewnionych, gdzie limit jest znacznie niższy i łatwo go przekroczyć, szczególnie przy okazji komunii, kiedy standardem stają się większe koperty lub drogie prezenty rzeczowe.

Kiedy trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego

Obowiązek zgłoszenia pojawia się w dwóch głównych sytuacjach: gdy przekroczony zostanie limit dla danej grupy podatkowej lub gdy chcemy skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny.

W takim przypadku należy złożyć formularz SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy od otrzymania darowizny. W przypadku dzieci obowiązek formalny spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych, którzy odpowiadają za dopełnienie procedur.

Gotówka czy przelew? Forma prezentu ma znaczenie

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy okazji komunii jest wręczanie gotówki „do ręki” przy założeniu, że później można ją po prostu wpłacić na konto. W świetle przepisów to jednak nie wystarcza.

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku najbliższej rodziny, przekazanie środków musi nastąpić w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku najbliższej rodziny, przekazanie środków musi nastąpić w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Potwierdziło to również orzecznictwo, wskazując, iż gotówka nie spełnia warunków formalnych, nawet jeśli ostatecznie trafi na rachunek bankowy dziecka.

Konsekwencje błędów. Nawet 20 proc. podatku

Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy darowizna przekracza limit i nie zostanie zgłoszona w wymaganym terminie. W takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć podatek sankcyjny, który wynosi nawet 20 proc. wartości darowizny.

Co istotne, może on dotyczyć zarówno nadwyżki ponad limit, jak i w niektórych przypadkach całej kwoty. Choć kontrole nie są codziennością, fiskus może wszcząć postępowanie na podstawie dużych przelewów, niezgodności w dokumentach, a nawet zgłoszeń osób trzecich.

Jak uniknąć problemów z fiskusem

Bezpieczne podejście do prezentów komunijnych opiera się przede wszystkim na świadomości obowiązujących limitów oraz dokumentowaniu przepływu środków. Warto sumować wszystkie darowizny od jednej osoby z ostatnich pięciu lat, a przy większych kwotach korzystać wyłącznie z przelewów bankowych.

Kluczowe znaczenie ma również pilnowanie terminu zgłoszenia oraz przechowywanie potwierdzeń przelewów czy innych dowodów przekazania darowizny. Dzięki temu można uniknąć nie tylko podatku, ale też niepotrzebnych sporów z urzędem skarbowym.

Skąd się wzięły te zasady?

Zasady dotyczące opodatkowania darowizn wynikają z ustawy o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 roku oraz interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Istotne znaczenie ma również uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2023 roku, która doprecyzowała warunki zwolnienia przy przekazaniu środków pieniężnych.