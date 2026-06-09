Koniec zmiany czasu? Nowe informacje z Komisji Europejskiej

Kiedy koniec zmiany czasu?
Sezonowa zmiana czasu była jednym z tematów posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za transport, zorganizowanego w czerwcu ubiegłego roku w Luksemburgu podczas polskiej prezydencji.
Do tego tematu powrócił szef resortu infrastruktury przebywający obecnie w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów zajmujących się transportem. „Jeszcze jedna pozytywna informacja! Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE” - napisał minister na platformie X.
Dodał, że cieszy się, że zostało to wprowadzone do harmonogramu prac podczas prezydencji Polski w Radzie UE, a „dzisiaj ma swoją kontynuację”.
"Nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich UE podjęło decyzję o zaprzestaniu zmian czasu"
W ubiegłym roku, podczas gdy Polska kończyła prezydencję w Radzie UE, komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas powiedział, że jest głęboko przekonany, że „nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich Unii podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian czasu dwa razy w roku”. „Uzgodniliśmy podczas posiedzenia, że KE przeprowadzi badanie i powróci do Rady z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach" - zadeklarował.