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Koniec zmiany czasu? Nowe informacje z Komisji Europejskiej

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:52
[aktualizacja dzisiaj, 09:54]
zmiana czasu
zmiana czasu/Shutterstock
Koniec przestawiania zegarków w UE pozostaje aktualnym tematem w Brukseli. Jak przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, Komisja Europejska przygotowuje analizę skutków rezygnacji z sezonowych zmian czasu.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Sezonowa zmiana czasu była jednym z tematów posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za transport, zorganizowanego w czerwcu ubiegłego roku w Luksemburgu podczas polskiej prezydencji.

Do tego tematu powrócił szef resortu infrastruktury przebywający obecnie w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów zajmujących się transportem. „Jeszcze jedna pozytywna informacja! Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE” - napisał minister na platformie X.

Dodał, że cieszy się, że zostało to wprowadzone do harmonogramu prac podczas prezydencji Polski w Radzie UE, a „dzisiaj ma swoją kontynuację”.

"Nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich UE podjęło decyzję o zaprzestaniu zmian czasu"

W ubiegłym roku, podczas gdy Polska kończyła prezydencję w Radzie UE, komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas powiedział, że jest głęboko przekonany, że „nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich Unii podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian czasu dwa razy w roku”. „Uzgodniliśmy podczas posiedzenia, że KE przeprowadzi badanie i powróci do Rady z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach" - zadeklarował.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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