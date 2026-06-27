Sprzedawca odmówił sprzedaży świeżych owoców. Najpierw kazał kupić starsze. Czy to zgodne z prawem?

Klientka chciała kupić świeże czereśnie. Sprzedawczyni odmówiła

Do zdarzenia doszło w jednym z warzywniaków na poznańskim osiedlu. O sprawie napisali mieszkańcy na lokalnej grupie w mediach społecznościowych.

Jak relacjonuje autor wpisu, jego żona podczas zakupów zauważyła na regale duże, świeże czereśnie i poprosiła o kilogram. Sprzedawczyni odpowiedziała jednak, że najpierw na sprzedaż są owoce leżące na ladzie. Problem w tym, że – jak opisują mieszkańcy – były one zwiędłe, częściowo zgniłe i wyglądały na znacznie starsze. Klientka ponownie poprosiła o czereśnie z regału, jednak usłyszała odmowę.

Pod wpisem szybko pojawiły się kolejne komentarze. Jedna z mieszkanek przyznała, że miała podobną sytuację przy zakupie truskawek. Jak napisała, świeże owoce były wymieszane z tymi z poprzedniego dnia.

Czy sprzedawca może odmówić sprzedaży towaru?

Jeżeli produkt został wystawiony do sprzedaży, sprzedawca nie powinien bez uzasadnionej przyczyny odmawiać jego wydania klientowi. Sam fakt, że chce najpierw sprzedać starszy towar, nie jest wystarczającym powodem.

Przepisy dotyczące sprzedaży regulują m.in. Kodeks cywilny. Z kolei art. 135 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność dla osoby, która zajmując się sprzedażą detaliczną, ukrywa przed klientem towar przeznaczony do sprzedaży albo bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego sprzedaży.

Tego typu działanie sprzedawcy może skutkować mandatem w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, sprzedawcy może grozić grzywna sięgająca nawet 5000 zł. Odpowiedzialność może dotyczyć nie tylko samej odmowy sprzedaży, lecz także celowego ukrywania towaru przed klientami.

Kiedy odmowa sprzedaży jest dopuszczalna?

Nie oznacza to jednak, że sprzedawca zawsze musi sprzedać towar. Odmowa może być zgodna z prawem, jeśli klient zachowuje się agresywnie, narusza regulamin sklepu, próbuje dopuścić się kradzieży albo znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i jego zachowanie stwarza zagrożenie.

Podobnie jest wtedy, gdy przedsiębiorca obiektywnie nie ma możliwości sprzedaży produktu, np. towar został już wyprzedany lub doszło do pomyłki w ekspozycji.

Sprzedawca odmówił sprzedaży owoców. Co może zrobić klient?

Jeżeli odmowa sprzedaży była bezzasadna, klient może złożyć skargę do właściciela sklepu. Może również wezwać policję, która może nałożyć mandat na sprzedawcę. W przypadku powtarzających się praktyk lub działań obejmujących większą liczbę konsumentów sprawą może zainteresować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK może nakazać przedsiębiorcy zaprzestanie niezgodnych z prawem praktyk, zobowiązać go do zmiany sposobu działania, a w niektórych przypadkach nałożyć również karę finansową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2026 poz. 795)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734)