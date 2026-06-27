Odpady od mieszkańców Bełchatowa i miejscowości położonych na terenie gminy odbierane są zgodnie z harmonogramem dostępnym również na stronie internetowej. Frakcje takie jak szkło, plastik czy papier z nieruchomości jednorodzinnych odbierane są raz w miesiącu, odpady komunalne i bio: dwa lub trzy razy w miesiącu.

To jednak nie przeszkadza mieszkańcom w tym, by przynajmniej części odpadów zechcieli pozbyć się w inny sposób: zapełniając nimi miejskie śmietniki. To problem, na który samorząd zwrócił w ostatnim czasie szczególną uwagę.

Domowe odpady komunalne trafiają do publicznych koszy

Zawartość koszy na śmieci wysypująca się na chodnik i trawnik to przykry i coraz częstszy widok w Bełchatowie. Śmietniki na terenie miasta coraz częściej są przepełniane, a firma zajmująca się wywozem odpadów nie nadąża z ich opróżnianiem. W efekcie śmietniki ustawione w parkach, przy chodnikach i obok przystanków autobusowych przestają spełniać swoją podstawową funkcję, a estetyka przestrzeni na tym cierpi.

Władze samorządowe nie mają wątpliwości, że to mieszkańcy zapełniają pojemniki odpadami produkowanymi w gospodarstwach domowych. Zamiast pojedynczych opakowań do miejskich śmietników trafiają już całe worki odpadów komunalnych. Oprócz odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do pojemników wrzucane są również popiół i gruz.

To problem nie tylko estetyczny, lecz także finansowy. Śmietniki zapełniane są kilka razy dziennie, co wiąże się z koniecznością częstszego opróżniania koszy, a to rodzi konkretne koszty. Usuwanie odpadów na bieżąco oznacza dodatkowe obciążenie dla budżetu samorządu.

Co zrobić z "nadwyżką" odpadów?

Samorząd przypomina: w ramach wnoszonej opłaty za wywóz odpadów mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość wyprodukowanych śmieci. To oznacza, że nie ma potrzeby wywożenia ich do śmietników ustawionych na terenie gminy.

Z pewnością nie chodzi jednak wyłącznie o odpady komunalne, ale te bardziej problematyczne, jak chociażby wspomniany wcześniej gruz. Odpady budowlane nie powinny trafiać do odpadów komunalnych, te należy osobno wywieźć do PSZOK. To rozwiązanie nie dla każdego jest wygodne (choćby dla niezmotoryzowanych), stąd nierzadko pojawia się pokusa, by odpadów w mniejszej ilości pozbywać się inaczej.

W przypadku nadwyżki odpadów komunalnych tzw. zmieszanych, nie można wywieźć ich do PSZOK, dlatego jeśli te nie mieszczą się w pojemniku, należy wystąpić z wnioskiem o dodatkowy pojemnik. Zostanie on udostępniony nieodpłatnie, podobnie jak większa liczba worków na odpady poszczególnych frakcji.