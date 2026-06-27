Forsal logo

Władze miasta apelują do mieszkańców. Domowe odpady w miejskich śmietnikach to dodatkowe obciążenie dla samorządu

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:00
śmietnik
Bełchatów ma problem z miejskimi śmietnikami. Mieszkańcy zapełniają je domowymi odpadami/Shutterstock
Opróżnianie miejskich śmietników zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów przestało wystarczać: mieszkańcy coraz częściej pozbywają się w ten sposób własnych śmieci. Samorząd dostrzega problem i przypomina: opłata za wywóz odpadów jest jedna, niezależnie od ilości produkowanych przez gospodarstwo domowe śmieci.

Odpady od mieszkańców Bełchatowa i miejscowości położonych na terenie gminy odbierane są zgodnie z harmonogramem dostępnym również na stronie internetowej. Frakcje takie jak szkło, plastik czy papier z nieruchomości jednorodzinnych odbierane są raz w miesiącu, odpady komunalne i bio: dwa lub trzy razy w miesiącu.

To jednak nie przeszkadza mieszkańcom w tym, by przynajmniej części odpadów zechcieli pozbyć się w inny sposób: zapełniając nimi miejskie śmietniki. To problem, na który samorząd zwrócił w ostatnim czasie szczególną uwagę.

Domowe odpady komunalne trafiają do publicznych koszy

Zawartość koszy na śmieci wysypująca się na chodnik i trawnik to przykry i coraz częstszy widok w Bełchatowie. Śmietniki na terenie miasta coraz częściej są przepełniane, a firma zajmująca się wywozem odpadów nie nadąża z ich opróżnianiem. W efekcie śmietniki ustawione w parkach, przy chodnikach i obok przystanków autobusowych przestają spełniać swoją podstawową funkcję, a estetyka przestrzeni na tym cierpi.

Władze samorządowe nie mają wątpliwości, że to mieszkańcy zapełniają pojemniki odpadami produkowanymi w gospodarstwach domowych. Zamiast pojedynczych opakowań do miejskich śmietników trafiają już całe worki odpadów komunalnych. Oprócz odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do pojemników wrzucane są również popiół i gruz.

To problem nie tylko estetyczny, lecz także finansowy. Śmietniki zapełniane są kilka razy dziennie, co wiąże się z koniecznością częstszego opróżniania koszy, a to rodzi konkretne koszty. Usuwanie odpadów na bieżąco oznacza dodatkowe obciążenie dla budżetu samorządu.

Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców
Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców

Co zrobić z "nadwyżką" odpadów?

Samorząd przypomina: w ramach wnoszonej opłaty za wywóz odpadów mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość wyprodukowanych śmieci. To oznacza, że nie ma potrzeby wywożenia ich do śmietników ustawionych na terenie gminy.

Z pewnością nie chodzi jednak wyłącznie o odpady komunalne, ale te bardziej problematyczne, jak chociażby wspomniany wcześniej gruz. Odpady budowlane nie powinny trafiać do odpadów komunalnych, te należy osobno wywieźć do PSZOK. To rozwiązanie nie dla każdego jest wygodne (choćby dla niezmotoryzowanych), stąd nierzadko pojawia się pokusa, by odpadów w mniejszej ilości pozbywać się inaczej.

W przypadku nadwyżki odpadów komunalnych tzw. zmieszanych, nie można wywieźć ich do PSZOK, dlatego jeśli te nie mieszczą się w pojemniku, należy wystąpić z wnioskiem o dodatkowy pojemnik. Zostanie on udostępniony nieodpłatnie, podobnie jak większa liczba worków na odpady poszczególnych frakcji.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWładze miasta apelują do mieszkańców. Domowe odpady w miejskich śmietnikach to dodatkowe obciążenie dla samorządu »
Tematy: odpady komunalnesegregacja odpadówgospodarka odpadamiśmietnik
Powiązane
odpady medyczne
Zużyte strzykawki, zanieczyszczone gaziki, przeterminowane leki. Gdzie je wyrzucać?
System kaucyjny
Spora zmiana w systemie zwrotu opakowań. To koniec kolejek przed butelkomatem?
Segregacja odpadów
Kolejne zmiany w segregacji odpadów. Ta frakcja nie trafi już do zmieszanych
śmieci, pojemniki na odpady, segregacja odpadów, lekomat
Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?
Segregacja odpadów w praktyce
Tak wygląda „segregacja” tekstyliów w praktyce. Za daleko do PSZOK, dzikie wysypiska stałym elementem miejskiego krajobrazu
Zobacz
|
Dron MQ-28 Ghost Bat
Lekcja dla Polski? Niemcy twardo negocjują ws. lojalnego skrzydłowego dla F-35
sprzedawca, klient, sprzedaż, zakaz, odmowa
Sprzedawca odmówił sprzedaży świeżych owoców. Najpierw kazał kupić starsze. Czy to zgodne z prawem?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj