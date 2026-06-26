Ukraina odcina Krym. Na półwyspie brakuje żywności, ogłoszono stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy na całym Krymie

Rosyjskie władze okupacyjne Krymu i Sewastopola ogłosiły w piątek stan wyjątkowy na całym półwyspie. Jak poinformował szef Republiki Krymu Siergiej Aksionow, decyzja ma umożliwić "jak najszybsze rozwiązywanie problemów związanych ze stabilnym funkcjonowaniem wszystkich sektorów, od których zależy życie mieszkańców".

Podobne stanowisko zajął gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew. Przyznał, że sytuacja energetyczna na półwyspie pozostaje bardzo trudna.

Occupation authorities are introducing a state of emergency in Crimea and Sevastopol from 13:00, Sergey Aksyonov said. He said the regime was coordinated with Sevastopol’s occupation administration and is intended to streamline financial, credit, contractual and damage recovery… pic.twitter.com/4ytGz2pTNU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026 Rozwiń

Stan wyjątkowy obowiązuje od 26 czerwca i ma pozostać w mocy do czasu "poprawy sytuacji". W tym okresie władze mogą ograniczać swobodę przemieszczania się, zawieszać działalność przedsiębiorstw oraz nakazywać przymusową ewakuację mieszkańców.

Decyzja zapadła w momencie, gdy Krym zmaga się z narastającym kryzysem logistycznym. Po wcześniejszym wstrzymaniu sprzedaży benzyny i oleju napędowego mieszkańcy zaczęli zgłaszać trudności z dostępnością podstawowych produktów spożywczych. W sklepach wprowadzono limity sprzedaży – jednorazowo można kupić między innymi maksymalnie trzy butelki oleju i trzy opakowania makaronu. Z półek znikają cukier, ryż, kasza gryczana, mąka i sól. Jednocześnie na półwyspie dochodzi do przerw w dostawach energii elektrycznej, a rosyjskie pociągi przestały kursować przez część regionu.

Ukraina konsekwentnie odcina półwysep od Rosji

Narastające problemy są skutkiem prowadzonej od wielu tygodni ukraińskiej kampanii wymierzonej w rosyjską logistykę na okupowanym Krymie. Jej celem jest stopniowe odcięcie półwyspu od zaplecza i – jak mówią ukraińskie władze – przekształcenie go "z półwyspu w wyspę".

W ostatnich tygodniach ukraińskie drony uderzały między innymi w bazę paliwową portu handlowego w Kerczu, przeprawę promową Krym–Kaukaz oraz terminal naftowy w Kraju Krasnodarskim. Ukraińskie wojska uderzały również w mosty łączące Krym z okupowaną częścią obwodu chersońskiego, w tym przeprawy w rejonie Geniczeska, Czongaru i Armiańska. Według analizy zdjęć satelitarnych część z nich została uszkodzona do tego stopnia, że ciężki transport wojskowy musi korzystać z prowizorycznych przepraw.

Jednocześnie zwiększyła się liczba ataków na infrastrukturę wojskową i energetyczną półwyspu. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dysponuje materiałami potwierdzającymi "niemal codzienne pogłębianie się kryzysu paliwowego, logistycznego i administracyjnego na Krymie". Jak stwierdził, nawet okupacyjne władze "jasno i jednoznacznie" przyznają, że nie potrafią poradzić sobie ze skutkami ukraińskich uderzeń.

Kijów liczy na „Chersoń 2.0”

W Kijowie liczą, że konsekwentne niszczenie mostów, baz paliwowych i szlaków zaopatrzeniowych doprowadzi do stopniowego osłabienia rosyjskiego zgrupowania na południu Ukrainy. Żołnierze 1. Korpusu Azow mówią już o scenariuszu "Chersonia 2.0', nawiązując do kampanii z 2022 roku, która zakończyła się wycofaniem rosyjskich wojsk z zachodniego brzegu Dniepru.

Podobną ocenę już kilka lat temu przedstawił były dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges. Jego zdaniem Krym stanie się dla Rosji bardziej pułapką niż twierdzą, jeśli Ukraina zdoła skutecznie odciąć półwysep od lądowego zaplecza. Obecna kampania przeciwko rosyjskiej logistyce pokazuje, że właśnie taki scenariusz Kijów próbuje dziś konsekwentnie realizować.