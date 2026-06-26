Forsal logo

Ukraina odcina Krym. Na półwyspie brakuje żywności, ogłoszono stan wyjątkowy

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 14:16
Kolejka przy wjeździe na Most Krymski
Ukraina odcina Krym. Na półwyspie brakuje żywności, ogłoszono stan wyjątkowy/X.com
Na okupowanym Krymie gwałtownie pogarsza się sytuacja po serii ukraińskich uderzeń na infrastrukturę transportową, energetyczną i paliwową. Mieszkańcy półwyspu informują o brakach żywności, paliwa i prądu. W piątek rosyjskie władze okupacyjne ogłosiły stan wyjątkowy. Ma on obowiązywać do czasu poprawy sytuacji.

Stan wyjątkowy na całym Krymie

Rosyjskie władze okupacyjne Krymu i Sewastopola ogłosiły w piątek stan wyjątkowy na całym półwyspie. Jak poinformował szef Republiki Krymu Siergiej Aksionow, decyzja ma umożliwić "jak najszybsze rozwiązywanie problemów związanych ze stabilnym funkcjonowaniem wszystkich sektorów, od których zależy życie mieszkańców".

Podobne stanowisko zajął gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew. Przyznał, że sytuacja energetyczna na półwyspie pozostaje bardzo trudna.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 26 czerwca i ma pozostać w mocy do czasu "poprawy sytuacji". W tym okresie władze mogą ograniczać swobodę przemieszczania się, zawieszać działalność przedsiębiorstw oraz nakazywać przymusową ewakuację mieszkańców.

Decyzja zapadła w momencie, gdy Krym zmaga się z narastającym kryzysem logistycznym. Po wcześniejszym wstrzymaniu sprzedaży benzyny i oleju napędowego mieszkańcy zaczęli zgłaszać trudności z dostępnością podstawowych produktów spożywczych. W sklepach wprowadzono limity sprzedaży – jednorazowo można kupić między innymi maksymalnie trzy butelki oleju i trzy opakowania makaronu. Z półek znikają cukier, ryż, kasza gryczana, mąka i sól. Jednocześnie na półwyspie dochodzi do przerw w dostawach energii elektrycznej, a rosyjskie pociągi przestały kursować przez część regionu.

Ukraina konsekwentnie odcina półwysep od Rosji

Narastające problemy są skutkiem prowadzonej od wielu tygodni ukraińskiej kampanii wymierzonej w rosyjską logistykę na okupowanym Krymie. Jej celem jest stopniowe odcięcie półwyspu od zaplecza i – jak mówią ukraińskie władze – przekształcenie go "z półwyspu w wyspę".

W ostatnich tygodniach ukraińskie drony uderzały między innymi w bazę paliwową portu handlowego w Kerczu, przeprawę promową Krym–Kaukaz oraz terminal naftowy w Kraju Krasnodarskim. Ukraińskie wojska uderzały również w mosty łączące Krym z okupowaną częścią obwodu chersońskiego, w tym przeprawy w rejonie Geniczeska, Czongaru i Armiańska. Według analizy zdjęć satelitarnych część z nich została uszkodzona do tego stopnia, że ciężki transport wojskowy musi korzystać z prowizorycznych przepraw.

Jednocześnie zwiększyła się liczba ataków na infrastrukturę wojskową i energetyczną półwyspu. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dysponuje materiałami potwierdzającymi "niemal codzienne pogłębianie się kryzysu paliwowego, logistycznego i administracyjnego na Krymie". Jak stwierdził, nawet okupacyjne władze "jasno i jednoznacznie" przyznają, że nie potrafią poradzić sobie ze skutkami ukraińskich uderzeń.

Kijów liczy na „Chersoń 2.0”

W Kijowie liczą, że konsekwentne niszczenie mostów, baz paliwowych i szlaków zaopatrzeniowych doprowadzi do stopniowego osłabienia rosyjskiego zgrupowania na południu Ukrainy. Żołnierze 1. Korpusu Azow mówią już o scenariuszu "Chersonia 2.0', nawiązując do kampanii z 2022 roku, która zakończyła się wycofaniem rosyjskich wojsk z zachodniego brzegu Dniepru.

Podobną ocenę już kilka lat temu przedstawił były dowódca wojsk lądowych USA w Europie generał Ben Hodges. Jego zdaniem Krym stanie się dla Rosji bardziej pułapką niż twierdzą, jeśli Ukraina zdoła skutecznie odciąć półwysep od lądowego zaplecza. Obecna kampania przeciwko rosyjskiej logistyce pokazuje, że właśnie taki scenariusz Kijów próbuje dziś konsekwentnie realizować.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraina odcina Krym. Na półwyspie brakuje żywności, ogłoszono stan wyjątkowy »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieKrymstan wyjątkowy
Powiązane
Władimir Putin i Wiktor Zołotow
"Jak nie ma okazji, to nie ma problemu". Siłownicy naciskają na Putina. Mają obawy
Władimir Putin
Rosyjska gospodarka przyjmuje cios za ciosem. Krach wciąż nie nadchodzi
Rosyjscy żołnierze
Sytuacja pcha Putina ku mobilizacji. Pamięta o 2022, ale może nie mieć wyjścia
Zobacz
|
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj