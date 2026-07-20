Wakacje 2026. Bałtyk wciąż najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym Polaków, ale zagraniczne wyjazdy rosną w siłę

Polacy nadal wybierają Bałtyk. Dane nie pozostawiają złudzeń

Choć mogłoby się wydawać, że coraz więcej osób rezygnuje z urlopu nad polskim morzem na rzecz zagranicznych kurortów, statystyki pokazują coś zupełnie innego. Mimo rosnących cen noclegów, posiłków w restauracjach i atrakcji turystycznych, polskie morze wciąż pozostaje wakacyjnym numerem jeden. Potwierdzają to najnowsze badania i dane z rynku turystycznego.

Z badania „Polacy na wakacjach 2026”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, wynika, że 74 proc. dorosłych Polaków planuje w tym roku przynajmniej jeden wakacyjny wyjazd z noclegiem, a 58 proc. zamierza spędzić urlop w Polsce. Wśród osób wybierających krajowy wypoczynek najpopularniejszym kierunkiem jest właśnie Bałtyk. Tak wskazało 33 proc. badanych. Gdy uwzględni się wszystkich respondentów, którzy mają już sprecyzowane plany urlopowe, odsetek osób wybierających morze rośnie do 38 proc.

Te deklaracje potwierdzają również rzeczywiste rezerwacje. Z raportu Travelist wynika, że co druga wakacyjna rezerwacja w sezonie 2026 dotyczy pobytu nad Bałtykiem, a liczba takich rezerwacji jest o 17 proc. wyższa niż rok wcześniej. Dzieje się tak mimo wzrostu cen. Średni koszt doby hotelowej nad morzem wzrósł do 736 zł, podczas gdy w górach wynosi około 624 zł.

Jednocześnie coraz więcej Polaków jest gotowych przeznaczyć na letni wypoczynek znaczące kwoty. Z badania wynika, że 35 proc. planuje wydać od 2,5 do 5 tys. zł na osobę, a kolejne 32 proc. od 1 do 2,5 tys. zł. Inny Barometr Providenta pokazuje natomiast, że najczęściej deklarowany budżet na wakacje mieści się w przedziale od 2 do 4 tys. zł, a polskie morze nadal znajduje się wśród najpopularniejszych kierunków wyjazdowych.

Czy wakacje nad Bałtykiem są już droższe niż za granicą?

To pytanie powraca niemal każdego lata. Rzeczywiście, ceny noclegów w popularnych miejscowościach nad Bałtykiem potrafią zaskoczyć. Za apartament dla rodziny w szczycie sezonu często trzeba zapłacić od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych za dobę. Do tego dochodzą wydatki na wyżywienie, atrakcje, parkingi czy pamiątki.

Z drugiej strony biura podróży regularnie oferują tygodniowe wyjazdy do Grecji, Turcji czy Bułgarii w cenach porównywalnych z wakacjami nad Bałtykiem, zwłaszcza jeśli rezerwacja została dokonana z wyprzedzeniem. Nie oznacza to jednak, że zagraniczne wakacje są tańsze. Wszystko zależy od terminu, standardu hotelu, liczby osób i sposobu podróżowania. Dla wielu rodzin wyjazd własnym samochodem nad polskie morze nadal okazuje się wygodniejszy i bardziej elastyczny niż lot samolotem.

Dlaczego Polacy wciąż wybierają Bałtyk?

Cena to tylko jeden z elementów. Dla wielu osób równie ważne są wygoda i poczucie bezpieczeństwa. Nad Bałtyk można wyjechać nawet na kilka dni, bez wcześniejszego planowania i bez organizowania lotów czy transferów. Nie trzeba martwić się paszportem, barierą językową ani wymianą walut.

Nie bez znaczenia pozostaje również sentyment. Wielu Polaków od dzieciństwa spędzało wakacje nad morzem i właśnie tam wraca z własnymi dziećmi. Spacer po plaży, gofry, smażona ryba czy zachód słońca nad Bałtykiem dla wielu osób są po prostu częścią letniej tradycji.

Największą niewiadomą pozostaje pogoda

Jest jednak coś, czego nie da się zarezerwować ani wykupić w pakiecie. Pogoda nad Bałtykiem od lat potrafi zaskakiwać nawet synoptyków. Jeden dzień przynosi upał i bezchmurne niebo, a kolejny silny wiatr, deszcz i temperaturę przypominającą jesień. To właśnie dlatego wielu turystów podczas urlopu częściej sprawdza prognozy pogody niż plan atrakcji. Wystarczy kilka promieni słońca, by plaże błyskawicznie się zapełniły, a chwilę później wszyscy znów chowali się pod parasolami lub wracali do pensjonatów.

I tak co roku internet zalewają zdjęcia drogich obiadów, komentarze o zimnej wodzie i żarty z kapryśnej pogody. Mimo to statystyki pokazują, że Bałtyk nie traci popularności. Polacy nadal wybierają nasze morze, bo dla wielu osób wakacje to nie tylko kalkulacja kosztów. Liczą się wspomnienia, bliskość, możliwość spontanicznego wyjazdu i poczucie, że lato bez kilku dni nad Bałtykiem byłoby po prostu niepełne.

Gdy tylko zaczyna się sezon urlopowy, tysiące osób ponownie ruszają nad polskie morze z tą samą nadzieją, że tym razem pogoda naprawdę dopisze.