Forsal logo

Wakacje 2026. Bałtyk wciąż najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym Polaków, ale zagraniczne wyjazdy rosną w siłę

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:33
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem?/Shutterstock
Każdego lata w mediach pojawiają się zdjęcia paragonów grozy, internauci narzekają na kapryśną pogodę, a w komentarzach nie brakuje opinii, że za podobne pieniądze można wypocząć w Grecji czy Hiszpanii. Mimo to tysiące Polaków pakują walizki i ruszają nad Bałtyk. Najnowsze dane pokazują, że polskie morze wciąż pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych dla Polaków. Dlaczego, mimo wysokich cen i niepewnej pogody, Bałtyk nadal wygrywa z zagranicą?

Polacy nadal wybierają Bałtyk. Dane nie pozostawiają złudzeń

Choć mogłoby się wydawać, że coraz więcej osób rezygnuje z urlopu nad polskim morzem na rzecz zagranicznych kurortów, statystyki pokazują coś zupełnie innego. Mimo rosnących cen noclegów, posiłków w restauracjach i atrakcji turystycznych, polskie morze wciąż pozostaje wakacyjnym numerem jeden. Potwierdzają to najnowsze badania i dane z rynku turystycznego.

Z badania „Polacy na wakacjach 2026”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, wynika, że 74 proc. dorosłych Polaków planuje w tym roku przynajmniej jeden wakacyjny wyjazd z noclegiem, a 58 proc. zamierza spędzić urlop w Polsce. Wśród osób wybierających krajowy wypoczynek najpopularniejszym kierunkiem jest właśnie Bałtyk. Tak wskazało 33 proc. badanych. Gdy uwzględni się wszystkich respondentów, którzy mają już sprecyzowane plany urlopowe, odsetek osób wybierających morze rośnie do 38 proc.

Te deklaracje potwierdzają również rzeczywiste rezerwacje. Z raportu Travelist wynika, że co druga wakacyjna rezerwacja w sezonie 2026 dotyczy pobytu nad Bałtykiem, a liczba takich rezerwacji jest o 17 proc. wyższa niż rok wcześniej. Dzieje się tak mimo wzrostu cen. Średni koszt doby hotelowej nad morzem wzrósł do 736 zł, podczas gdy w górach wynosi około 624 zł.

Jednocześnie coraz więcej Polaków jest gotowych przeznaczyć na letni wypoczynek znaczące kwoty. Z badania wynika, że 35 proc. planuje wydać od 2,5 do 5 tys. zł na osobę, a kolejne 32 proc. od 1 do 2,5 tys. zł. Inny Barometr Providenta pokazuje natomiast, że najczęściej deklarowany budżet na wakacje mieści się w przedziale od 2 do 4 tys. zł, a polskie morze nadal znajduje się wśród najpopularniejszych kierunków wyjazdowych.

Czy wakacje nad Bałtykiem są już droższe niż za granicą?

To pytanie powraca niemal każdego lata. Rzeczywiście, ceny noclegów w popularnych miejscowościach nad Bałtykiem potrafią zaskoczyć. Za apartament dla rodziny w szczycie sezonu często trzeba zapłacić od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych za dobę. Do tego dochodzą wydatki na wyżywienie, atrakcje, parkingi czy pamiątki.

Z drugiej strony biura podróży regularnie oferują tygodniowe wyjazdy do Grecji, Turcji czy Bułgarii w cenach porównywalnych z wakacjami nad Bałtykiem, zwłaszcza jeśli rezerwacja została dokonana z wyprzedzeniem. Nie oznacza to jednak, że zagraniczne wakacje są tańsze. Wszystko zależy od terminu, standardu hotelu, liczby osób i sposobu podróżowania. Dla wielu rodzin wyjazd własnym samochodem nad polskie morze nadal okazuje się wygodniejszy i bardziej elastyczny niż lot samolotem.

Dlaczego Polacy wciąż wybierają Bałtyk?

Cena to tylko jeden z elementów. Dla wielu osób równie ważne są wygoda i poczucie bezpieczeństwa. Nad Bałtyk można wyjechać nawet na kilka dni, bez wcześniejszego planowania i bez organizowania lotów czy transferów. Nie trzeba martwić się paszportem, barierą językową ani wymianą walut.

Nie bez znaczenia pozostaje również sentyment. Wielu Polaków od dzieciństwa spędzało wakacje nad morzem i właśnie tam wraca z własnymi dziećmi. Spacer po plaży, gofry, smażona ryba czy zachód słońca nad Bałtykiem dla wielu osób są po prostu częścią letniej tradycji.

Największą niewiadomą pozostaje pogoda

Jest jednak coś, czego nie da się zarezerwować ani wykupić w pakiecie. Pogoda nad Bałtykiem od lat potrafi zaskakiwać nawet synoptyków. Jeden dzień przynosi upał i bezchmurne niebo, a kolejny silny wiatr, deszcz i temperaturę przypominającą jesień. To właśnie dlatego wielu turystów podczas urlopu częściej sprawdza prognozy pogody niż plan atrakcji. Wystarczy kilka promieni słońca, by plaże błyskawicznie się zapełniły, a chwilę później wszyscy znów chowali się pod parasolami lub wracali do pensjonatów.

I tak co roku internet zalewają zdjęcia drogich obiadów, komentarze o zimnej wodzie i żarty z kapryśnej pogody. Mimo to statystyki pokazują, że Bałtyk nie traci popularności. Polacy nadal wybierają nasze morze, bo dla wielu osób wakacje to nie tylko kalkulacja kosztów. Liczą się wspomnienia, bliskość, możliwość spontanicznego wyjazdu i poczucie, że lato bez kilku dni nad Bałtykiem byłoby po prostu niepełne.

Gdy tylko zaczyna się sezon urlopowy, tysiące osób ponownie ruszają nad polskie morze z tą samą nadzieją, że tym razem pogoda naprawdę dopisze.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy jest wypłacana 14 emerytura 2026? Ile wyniesie 14. emerytura? Terminy i harmonogram wypłat »
Tematy: BałtykwakacjepogodaPolska Organizacja Turystyczna
Nie przegap
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Polacy zarabiają więcej niż zakładano. GUS pokazał najnowsze dane
Polacy zarabiają więcej, niż zakładano. GUS pokazał najnowsze dane
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polecamy
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
podatek od wynajmu mieszkania 2026 ile wynosi kiedy jak zapłacić
Czy mieszkania w Polsce znów mocno podrożeją? Nowy raport pokazuje dwa scenariusze
Węgry, flaga
Prezydent Węgier kończy kadencję. Tamas Sulyok podpisał zmianę konstytucji
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Kraj
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
telefon komórkowy
Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
Czy Polacy popierają obowiązkową służbę wojskową? Jest nowy sondaż
obowiązek, straż miejska, zakaz, rząd, Hulajnogi elektryczne
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda tylko od 18. roku życia i konfiskata sprzętu na 30 dni
Wyprzedzanie traktora
Wyprzedzanie traktora na ciągłej: Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Świat
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Deszcz ukraińskich dronów nad Moskwą. Wystrzelono ponad 400 maszyn
Deszcz ukraińskich dronów nad Moskwą. Wystrzelono ponad 400 maszyn
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Napięcie w cieśninie Ormuz rośnie. Iran informuje o zatrzymaniu statków
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj