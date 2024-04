Odcinek A4 Kraków–Katowice będzie darmowy?

Reklama

Jak podaje Interia Motoryzacja, za obecne ceny na odcinku autostrady A4 między Krakowem a Katowicami odpowiada umowa koncesyjna, którą nasze państwo zawarło ze spółką Stalexport. To ona zarządza tym fragmentem drogi. Jednak porozumienie to kończy się w 2027 roku. Wówczas odcinek drogi, który dzisiaj wymaga opłat, stanie się – według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury – darmowy, a zarządzać nim będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Co więcej, na tym odcinku planowana jest rozbudowa i dodatkowy pas ruchu w każdą stronę. Takie rozwiązanie mogłoby rozwiązać problemy komunikacyjne na drogach równoległych do tej autostrady.

Aktualnie kierowcy nie są zbyt zadowoleni z tego odcinka autostrady A4. Jest on uznawany za zatłoczony i wolny. Według danych podanych w serwisie Interia Motoryzacja każdego dnia odcinkiem przejeżdża nawet 75 tys. pojazdów. Ponadto nawierzchnia jest stale remontowana, co również utrudnia poruszanie się. Dlatego też wysoka cena dla wielu wydaje się nieadekwatna do warunków.

Reklama

Zanim nadejdą zmiany – ceny na odcinku A4 Kraków–Katowice wzrosły

Jednak zanim nastąpi zmiana zarządcy, nadal należy dokonywać opłat za przejazd, które zwiększyły się od 1 kwietnia 2024 roku. Na takie podwyżki pozwala zawarta umowa koncesyjna.

Tym samym od kilku dni obowiązuje nowy cennik opłat na odcinku A4 Kraków–Katowicez następującymi stawkami:

dla motocykli: 8 zł ;

; dla pojazdów kategorii 1, czyli samochodowych na dwóch osiach: 16 zł ;

; dla pojazdów kategorii 2, czyli samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze, a także samochodowych o dwóch osiach z przyczepami: 29 zł ;

; dla pojazdów kategorii 3, czyli samochodowych o trzech osiach i samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna jest wyposażona w koło bliźniacze z przyczepami: 29 zł ;

; dla pojazdów kategorii 4, czyli samochodowych o więcej niż trzech osiach, samochodowych o trzech osiach z przyczepami oraz samochodowych o więcej niż trzech osiach z przyczepami: 49 zł ;

; dla pojazdów kategorii 5, czyli niemieszczących się we wcześniej opisanych kategoriach oraz takich, których wymiary, naciska na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym: 49 zł.

Wskazane opłaty obowiązują w dwóch punktach poboru: w Mysłowicach i Balicach.

Dostępne jest także Doładowanie A4Go, czyli przypisanie impulsów do konta klienta. Jeden impuls to jeden przejazd przez plac poboru opłat we wskazanych powyżej miejscach.

W tym przypadku doładowanie A4Go: