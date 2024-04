Grupa Orlen jest firmą, która operuje rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Dodatkowo prowadzi sieć stacji paliw w tych krajach, jak również w Niemczech, Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Orlen angażuje się również w wydobycie ropy i gazu, produkcję petrochemiczną oraz energetykę, w tym odnawialne źródła energii.

Nowy prezes Orlenu

Daniel Obajtek pełnił funkcję prezesa Orlenu od lutego 2018 roku do lutego 2024 roku, kiedy to rada nadzorcza, składająca się wówczas głównie z nominatów partii Prawo i Sprawiedliwość, odwołała go ze stanowiska. Jego tymczasowym następcą, który pełnił obowiązki prezesa, został Witold Literacki. Rozpoczęto również proces rekrutacji na stanowisko prezesa Orlenu, w którym zgłosiło się łącznie 260 kandydatów i kandydatek.

W środę, 10 kwietnia rada nadzorcza Orlenu wybrała nowego prezesa. Został nim Ireneusz Fąfara, który wcześniej był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia tego stanowiska. Drugim był Krzysztof Zamasz.

Kim jest Ireneusz Fąfara?

Nowy prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, powraca do tej spółki po latach. W okresie od 2010 do 2018 roku pełnił funkcję prezesa Orlenu na Litwie. Wcześniej, w latach 2007-2009, był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ireneusz Fąfara przechodzi do Orlenu z sektora prywatnego. Od roku 2020 pełnił funkcję prezesa w firmie medycznej 4Cell Therapies.

Przed objęciem stanowiska prezesa BGK w 2007 roku, pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1998 roku. W okresie od 1999 do 2007 roku był członkiem zarządu ZUS odpowiedzialnym za sprawy finansowe. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa Banku Energetyki w Radomiu. Ireneusz Fąfara ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie i posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Zarobki prezesa Orlenu

Informacje o wynagrodzeniu prezesa Orlenu za 2023 rok jeszcze nie są znane. Zostaną ujawnione 25 kwietnia, gdy firma opublikuje swój roczny raport. Portal Business Insider informuje jednak, że w 2022 roku podstawowa pensja prezesa Daniela Obajtka, czyli poprzednika Ireneusza Fąfary, wynosiła 1 398 000 zł brutto, co przekładało się na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 116 500 zł. Dodatkowo potencjalne premie za tamten rok, wypłacane w kolejnym, wynosiły 1 120 000 zł.

Łączne wynagrodzenie prezesa Orlenu za rok 2022 mogło sięgnąć 2,5 miliona złotych brutto, co daje średnio 208 tysięcy złotych miesięcznie. Dla porównania, średnie wynagrodzenie w Polsce w 2022 roku wynosiło 6346 złotych brutto.

W 2021 roku prezes otrzymał 1 311 000 złotych jako podstawowe wynagrodzenie (bez premii wypłacanych w kolejnym roku). Do tego dochodziło 1 018 000 złotych, które miały być wypłacone w kolejnym roku. Natomiast w 2020 roku wynagrodzenie prezesa Orlenu wyniosło 1 286 000 złotych, plus premia w wysokości 966 000 złotych.

Konkurs - 260 kandydatów na 9 stanowisk

Nowa rada nadzorcza koncernu, która została powołana 6 lutego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jest kontrolowana przez państwo, ogłosiła konkurs na członków zarządów. Skład rady obejmuje Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Wojciecha Popiołka (przewodniczącego), Ireneusza Sitarskiego, Tomasza Sójkę i Tomasza Zielińskiego. Nadsyłanie zgłoszeń w konkursie zakończyło się 1 marca, a rozmowy kwalifikacyjne rozpoczęły się 10 dni później.

Rada miała przed sobą wyzwania związane z wyborem nowego prezesa. Według informacji z portalu Puls Biznesu, w konkursie na dziewięć stanowisk wzięło udział 260 kandydatów. Rywalizowali oni o posady prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, oraz sześciu członków zarządu: ds. upstream (poszukiwania i wydobycie), energetyki i transformacji energetycznej, sprzedaży detalicznej, ds. korporacyjnych, ds. handlu hurtowego i logistyki, oraz ds. produkcji.