Wojsko wzywa programistów i operatorów dronów

Reklama

Programiści i operatorzy dronów mogą zostać wezwani do wojskowych centrów rekrutacyjnych, by otrzymać przydział mobilizacyjny. Nadaje się go w czasie pokoju do pełnienia określonej funkcji na wypadek wojny.

Jak mówią przepisy: „Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. Karta mobilizacyjna - to dokument potwierdzający nadanie w czasie pokoju, na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji:

Reklama

przydziału mobilizacyjnego – żołnierzowi rezerwy (z paskiem czerwonym lub zielonym),

– żołnierzowi rezerwy (z paskiem czerwonym lub zielonym), pracowniczego przydziału mobilizacyjnego – pracownikowi wojska lub osobie niebędącej pracownikiem wojska (z paskiem niebieskim”.

Stawiennictwo w wojskowym centrum rekrutacji zajmuje zwykle 1 dzień. Wybrane osoby mogą się jednak spodziewać również wezwania do udziału w ćwiczeniach wojskowych. A te mogą potrwać od 2 do 30 dni.

Nie tylko programiści. Inni pracownicy też dostaną wezwania

Oprócz rezerwistów, którzy mieli już kontakt z wojskiem, wezwanie na ćwiczenia mogą dostać również osoby, które nigdy nie odbyły szkolenia wojskowego, ale posiadają przydatne dla wojska kwalifikacje.

Poza programistami i operatorami dronów są też inne szczególnie istotne dla wojska profesje. Ci pracownicy również mogą spodziewać się powołań. Chodzi m.in. o przedstawicieli zawodów medycznych, związanych z lotnictwem czy pracą na morzu. Potrzebni w wojsku są również psychologowie, rehabilitanci czy tłumacze. Grupa specjalistów, którzy mogą zostać wezwani na ćwiczenia ma stanowić w tym roku łącznie około 3 tys. osób. Zwykle proponowane są im szkolenia w weekendy.

Powołanie do wojska. Jak wygląda procedura?

Osoba, która otrzyma wezwanie jest zobowiązana, by stawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Jeśli istnieją ku temu ważne powody, może się od tego odwołać i ma na to 14 dni. Jednak nie wstrzymuje to wykonania decyzji o powołaniu.

Zatrudnieni na umowę o pracę lub mające umowę zlecenie mogą otrzymać rekompensatę za czas nieobecności w pracy. Wyliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim.