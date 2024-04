Program "Mieszkanie na start" ma na celu pomoc młodym Polakom w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Dzięki niemu będą oni mieli możliwość zakupu mieszkania na warunkach dużo korzystniejszych niż tradycyjny kredyt komercyjny.

Program ma być szczególnie atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i dla większych rodzin. Jednocześnie ma ograniczyć jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej.

Kiedy ruszy program "Mieszkanie na start"?

Kiedy program "Mieszkanie na start" wejdzie w życie? "Kończymy prace nad propozycją nowego programu mieszkaniowego, który będzie następcą bezpiecznego kredytu 2%" – powiedział na początku 2024 roku Krzysztof Hetman. "Projekt nowego instrumentu już niedługo poddamy szerokim konsultacjom m.in. z bankami, organizacjami konsumentów oraz środowiskiem przedsiębiorców" – podkreślił.

Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman zaznaczył wówczas, że nowy program powinien ruszyć w drugiej połowie 2024 roku. "Jest na niego zabezpieczone 500 mln zł w projekcie budżetu na 2024 rok. Szacujemy, że w tym roku z programu może skorzystać ok. 50 tys. osób" - kontynuował.

"Mieszkanie na start" ma wejść w życie jesienią 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami rządu ma trwać również w 2025 roku.

"Mieszkanie na start". Jakie warunki trzeba spełnić?

Program "Mieszkanie na start" skierowany jest do określonej grupy odbiorców. Przede wszystkim ma on pomóc młodym Polakom w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Należy jednak spełnić pewne warunki.

Program skierowany jest do singli, małżeństw oraz par bez ślubu. By zakwalifikować się do programu nie można być właścicielem domu ani mieszkania na własność (jedynym wyjątkiem jest posiadanie maksymalnie połowy lokalu uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny).

O udział w programie mogą się ubiegać osoby bezdzietne do 35. roku życia, osoby z przynajmniej jednym dzieckiem (bez limitu wieku dziecka) oraz osoby mające jedno mieszkanie i przynajmniej trójkę dzieci (rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu na zakup kolejnej nieruchomości, by poprawić swoje warunki bytowe).

Ważne jest także kryterium dochodowe. Limit dochodowy ustalono na następującym poziomie:

10 tysięcy zł brutto w przypadku gospodarstwa 1-osobowego,

18 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego,

23 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 3-osobowego,

28 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 4-osobowego,

33 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa z 5 lub więcej osób.

Przekroczenie limitu dochodowego nie oznacza braku możliwości skorzystania z programu. W takim przypadku można uzyskać niższe dopłaty.

Co daje program "Mieszkanie na start"?

Dzięki programowi można uzyskać kredyt o oprocentowaniu wynoszącym nawet 0 procent na pierwsze mieszkanie. Dopłaty do kredytu można uzyskać na pierwsze 60 lub 120 rat.

Dopłata ma obniżać oprocentowanie do: