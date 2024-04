Wciąż trwają prace nad programem "Mieszkanie na start". Wiele wskazuje na to, że wejdzie on w życie najpóźniej jesienią 2024 roku i będzie obowiązywał przez minimum dwa lata. Jego budżet w 2024 roku ma wynieść nawet 500 mln zł. Do kogo skierowany jest program "Mieszkanie na start"?

Kto może skorzystać z "kredytu na start"?

Program skierowany jest do singli, małżeństw, a także par bez ślubu. By zakwalifikować się do programu nie można jednak być właścicielem domu ani mieszkania na własność. Jedynym wyjątkiem jest posiadanie maksymalnie połowy lokalu uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny.

"Mieszkanie na start". Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli powyższy warunek jest spełniony i wnioskujący nie są właścicielami mieszkania, o udział w programie mogą się ubiegać:

osoby bezdzietne do 35. roku życia,

osoby z przynajmniej jednym dzieckiem (bez limitu wieku dziecka),

osoby mające jedno mieszkanie i przynajmniej trójkę dzieci (w tym przypadku dopuszczalny jest wyjątek: rodziny, w których jest co najmniej troje dzieci mogą skorzystać z formalnie preferencyjnego kredytu na zakup kolejnej nieruchomości, by poprawić swoje warunki bytowe).

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić by dostać kredyt dla młodych? Istotne jest kryterium dochodowe.

Na czym polega program "Mieszkanie na start"? Ważne kryterium dochodowe

W ramach przygotowywanego programu mieszkaniowego możliwe będzie uzyskanie kredytu 0 procent na pierwsze mieszkanie. Dzięki niemu, będzie można uzyskać kredyt z dopłatami do pierwszych 60 lub 120 rat, przez co znacząco zmaleje jego oprocentowanie – nawet do 0 procent – w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo.

Dopłata ma obniżać oprocentowanie do:

1,5 proc. dla 1- i 2-osobowego gospodarstwa domowego,

1 proc. dla 3 osób (np. rodzice i dziecko),

0,5 proc. dla 4 osób (np. rodzice i dwoje dzieci),

0 proc. dla 5-osobowego (np. rodzice i troje dzieci).

By móc skorzystać z programu trzeba jednak spełnić określone kryterium dochodowe. Pod uwagę będą brane zarobki z ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Limit dochodowy ustalono na następującym poziomie:

10 tysięcy zł brutto w przypadku gospodarstwa 1-osobowego,

18 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 2-osobowego,

23 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 3-osobowego,

28 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa 4-osobowego,

33 tysięcy zł w przypadku gospodarstwa z 5 lub więcej osób.

Przekroczenie limitu dochodowego nie oznacza jednak, że nie można wziąć udziału w programie. W takiej sytuacji można uzyskać niższe dopłaty.