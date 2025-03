Z analizy danych "Rz" dla ośmiu banków giełdowych wynika, że zawarły one już 123 tys. ugód z frankowiczami na koniec 2024 r. To o 42 proc. więcej niż na koniec 2023 r. "Szybko przybywa też prawomocnych orzeczeń sądowych, zwykle unieważniających umowy kredytu we frankach, dzięki czemu klienci muszą bankowi zwrócić tylko pożyczony kapitał (liczony w złotych): finalnych wyroków na koniec 2024 r. było 29–32 tys. dla analizowanych banków" - czytamy.

Gazeta podkreśliła, że fala pozwów "wydaje się opadać", co pozwala wierzyć, że saga frankowa osiągnęła przełomowy moment. "Przegranymi są banki, które ponoszą wielomiliardowe straty i koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych" - wskazał dziennik.

Frankowicze zyskali miliardy – rezerwy banków rosną

"Na koniec minionego roku rezerwy na ten cel sięgały już 65–70 mld zł. Frankowicze niewątpliwie triumfują, a według szacunków analityków dotychczas +zyskali+ (podpisując ugodę lub uzyskując unieważnienie kredytu) nawet 24–30 mld zł. W przeliczeniu na jednego kredytobiorcę można mówić o korzyściach rzędu 150–190 tys. zł. Co więcej, zyski dla frankowiczów liczone w miliardach złotych będą jeszcze wyższe. Do klientów +trafią+ bowiem niemal wszystkie rezerwy zawiązywane dziś przez banki" - czytamy.