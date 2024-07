Znika Prokurator Krajowy. Rząd likwiduje znany urząd, ale tworzy nowy

Urząd Prokuratora Krajowego przejdzie do historii, a zastąpić ma go Prokurator Generalny, który w założeniu ma być niezależny od rządu. Wybierać natomiast będą go posłowie i senatorowie. Powstaną też nowe instytucje, mające stać na straży działania prokuratury, a wszystko to zawierają założenia do nowej ustawy, które ujrzały już światło dzienne.