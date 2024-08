UOKiK postanowił sprawdzić, jak przestrzega się przepisów w polskich myjniach samochodowych i na parkingach i jak się okazało, nie jest z tym najlepiej. Nieprawidłowości wykryto niemal w jednej piątej firm.

Reklama

Tak nas oszukują na parkingach i w myjniach

Gdy wjeżdżamy na płatny parking i chcemy na jakiś czas zostawić samochód, to zazwyczaj nie zastanawiamy się, jakie przysługują nam prawa, ale właśnie to postanowił sprawdzić UOKiK. Kontrolerzy wybrali się na 84 parkingi i do 125 myjni samochodowych i ze zdumieniem zauważyli, że podstawowym błędem prowadzących je przedsiębiorców, jest nieinformowanie klientów o cenie usługi.

Reklama

Do takiego zjawiska najczęściej dochodziło na parkingach, na których nie było w widocznym miejscu informacji, ile będziemy musieli zapłacić za godzinę parkowania samochodu. Zdarzało się natomiast, że pojawiały się informacje, iż należna kwota znajduje się w podanych w cenniku widełkach: „od...do…”

„Cena musi być jednoznaczna dla konsumenta - ma prawo wiedzieć, ile dane usługi kosztują, aby móc świadomie wybrać te, z których chce skorzystać” – informuje UOKiK.

Nieprawidłowości dotyczące uwidaczniania cen kontrolerzy stwierdzili w przypadku 26 parkingów i 22 myjni – łącznie u 48 przedsiębiorców. Głównym problemem na parkingach jest umieszczanie cen usług w taki sposób, że są one nieczytelne dla wjeżdżających kierowców. Zarówno w myjniach, jak i na parkingach stwierdzili też brak cenników lub nieuwzględnienie cen wszystkich usług.

Kary dla właścicieli myjni i parkingów

A jak się okazuje, taki wydawałoby się niewinny brak informacji o cenie może przedsiębiorcę drogo kosztować, bo grozi za to kara nawet do 20 tys zł. Po ostatniej kontroli połowa przedsiębiorców od razu postanowiła naprawić swe błędy, ale 32 z nich musiano ukarać mandatami w łączniej wysokości 40 tys. zł.

-Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Przedsiębiorca nie może utrudniać dostępu do cennika usług. Musi być on widoczny, niebudzący wątpliwości, jednoznaczny i umożliwiający porównanie cen. Konsument powinien mieć możliwość ustalenia, ile w rzeczywistości zapłaci za pozostawienie swojego samochodu na parkingu czy jego umycie, a także wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.