Nowacka grzmi ws. lekcji religii. "Biskupi eskalują konflikt"

Od kilku miesięcy stosunki na linii Konferencja Episkopatu Polski (KEP)-Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) są napięte. - To, co dzisiaj obserwujemy, czyli protesty, akcje mediów katolickich, skierowanie skargi do Sądu Najwyższego, kazania o katechezie - to nic innego jak próba pokazania, kto rządzi w edukacji: Kościół czy MEN - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.