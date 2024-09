Spółka podkreśliła, że listy intencyjne, które pomogą znaleźć nową pracę osobom odchodzącym z PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji, są pierwszą tego typu inicjatywą na taką skalę w Polsce. Według spółki, dzięki niej "pracownicy objęci procesem zwolnień grupowych będą mogli szybciej i łatwiej znaleźć nową pracę".

PKP Cargo pomaga pracownikom znaleźć nową pracę po zwolnieniach

Jak przypomniano, w połowie czerwca 2024 r. podpisano pierwszy list intencyjny z Polregio na zatrudnienie do 300 osób. Następnie zawarto kolejnych 12 porozumień z:

PKP Intercity na zatrudnienie do 400 osób,

na zatrudnienie do 400 osób, PKP Intercity Remtrak - do 300 osób,

- do 300 osób, PKP Polskie Linie Kolejowe - do 250 osób,

- do 250 osób, Warsem - do 100 osób,

- do 100 osób, Pesa Bydgoszcz i Pesa Mińsk Mazowiecki ,

, PGE Energetyka Kolejowa (do 100 osób),

(do 100 osób), MZA, Kolejami Wielkopolskimi i Kolejami Mazowieckimi (do 80 osób).

Spoza branży transportowej listy intencyjne podpisano ze spółkami Budimex (100 osób) oraz Stadler (50 osób).

"Wszystkie te programy już są lub będą realizowane w najbliższych tygodniach, do końca 2024 roku. Łącznie to ponad 2000 miejsc pracy. Zarząd PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji prowadzi dalsze rozmowy tak z kolejnymi przewoźnikami, firmami z branży kolejowej, jak też innymi podmiotami, aby ułatwić znalezienie pracy jak największej liczbie pracowników Spółki" - podał przewoźnik.

Pełniący obowiązki prezesa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Marcin Wojewódka podkreśla, że sytuacja w spółce jest "bardzo ciężka" i wymaga podejmowania "odważnych, ale trudnych decyzji".

– Poprzednie zarządy swoim złym zarządzaniem doprowadziły do drastycznego spadku udziału PKP Cargo w rynku, a to powoduje, że nie ma wystarczającej ilości pracy dla wszystkich obecnie zatrudnionych. Zastaliśmy firmę w takim stanie finansowym, że niestety nie mamy innego wyjścia niż jej głęboka restrukturyzacja i przeprowadzenie zwolnień grupowych. Przez ostatnie tygodnie robiliśmy wszystko, żeby udzielić odpowiedniego wsparcia pracownikom rozstającym się z firmą – powiedział Wojewódka, cytowany we wtorkowej informacji prasowej.

Zwolnienia w PKP Cargo. Wsparcie dla pracowników w poszukiwaniu nowej pracy

Spółka podkreśliła, że pracownicy objęci procesem zwolnień grupowych będą mogli skorzystać także z pomocy szkoleniowej i doradczej. PKP Cargo będzie prowadzić szkolenia rozwijające umiejętności, które będą mogły być wykorzystywane w przy poszukiwaniu nowej pracy. Szkolenia obejmą m.in. pomoc w pisaniu CV, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych czy kursy obsługi MS Office.

"PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji realizować będzie, we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, działania typu outplacement wspierające zmianę zawodową. Informacje o dostępnych miejscach pracy w ramach listów intencyjnych, a także o działaniach dodatkowych są dystrybuowane za pomocą ulotek i plakatów z Zakładach, a także drogą internetową" - przekazała spółka.

PKP Cargo. "30 proc. pracowników straci pracę"

PKP Cargo jest w trakcie zwolnień grupowych, które ruszyły 14 sierpnia i mają potrwać do końca października. Ze spółki ma odejść do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.