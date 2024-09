WOT szukuje się do pomocy

Reklama

Podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Wojsk Lądowych w Warszawie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) "są w pełnej gotowości i są przygotowane do pomocy". Jak dodał, w gotowości są wojska lądowe, saperzy.

"Amfibie transportowane są na południe kraju, gdzie jeśli będzie taka konieczność, zostaną użyte" - podkreślił szef MON.

Reklama

Kosiniak-Kamysz powiedział, że WOT będzie współpracować ze strażą pożarną, ochotniczą, policją i innymi służbami "pod nadzorem MSWiA w ramach swojej misji dbania o bezpieczeństwo i niesienia pomocy". Jak dodał wcześniej, przed jego przyjazdem na zbiórkę zakończyła się narada w tej sprawie u ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka.

Ulewne deszcze w południowej Polsce

Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce, co ma związek z wpływem niżu genueńskiego o nazwie Boris. Od czwartku do poniedziałku rano w województwach dolnośląskim i opolskim obowiązują najwyższe alerty IMGW przed intensywnymi opadami. IMGW prognozuje, że może dojść do podtopień i zalań. Trudna sytuacja prognozowana jest też w województwie śląskim. (PAP)