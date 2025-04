Wielki Piątek 2025 – dzień zwyczajny czy święto?

Wielki Piątek to jedno z najbardziej symbolicznych dni w kalendarzu chrześcijańskim – pełne ciszy, skupienia i zadumy. Choć duchowo to moment wyjątkowy, to jednak w Polsce nie ma on rangi dnia ustawowo wolnego od pracy. Oznacza to, że w piątek 18 kwietnia 2025 roku większość pracowników będzie wykonywać swoje obowiązki zawodowe w normalnym trybie.

Reklama

Co ciekawe, temat ten był już przedmiotem prac legislacyjnych. W grudniu 2018 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który zakładał wprowadzenie Wielkiego Piątku jako dnia wolnego w całym kraju. Jednak od tamtej pory projekt nie doczekał się realizacji, a rząd nie wprowadził żadnych zmian w tej sprawie.

Kto może mieć wolne 18 kwietnia 2025?

Choć nie mamy do czynienia z dniem ustawowo wolnym, niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na dodatkowe przywileje. Pracownicy administracji publicznej, urzędnicy państwowi i samorządowi w niektórych miejscach pracy mogą mieć tego dnia skrócone godziny pracy, a w wielu przypadkach – nawet dzień wolny. Jednak decyzje w tej sprawie zapadają lokalnie, w ramach wewnętrznych regulaminów instytucji.

Zdarza się również, że niektórzy pracodawcy – zwłaszcza firmy o chrześcijańskim profilu, z zagranicznym kapitałem, prywatni pracodawcy, ale też coraz częściej firmy polskie – wprowadzają wolne w Wielki Piątek.

A co z uczniami i szkołami w Wielki Piątek?

W praktyce wiele szkół decyduje się na zawieszenie zajęć dydaktycznych w Wielki Piątek. To czas, kiedy uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w nabożeństwach i przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Jednak oficjalnie to nie dzień ustawowo wolny od nauki – decyzje w tym zakresie zależą od dyrekcji danej placówki lub organu prowadzącego.

Sklepy i galerie – czynne czy nie w Wielki Piątek?

Choć atmosfera Wielkiego Piątku skłania do refleksji i wyciszenia, sklepy, galerie handlowe oraz supermarkety 18 kwietnia 2025 roku będą otwarte. Nie obowiązuje zakaz handlu, a dzień ten – mimo swojej religijnej wagi – traktowany jest w świetle prawa jak każdy inny piątek.