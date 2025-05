Długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w ramach NFZ

Jednym z największych problemów związanych z korzystaniem z usług lekarzy specjalistów w ramach NFZ jest długi czas oczekiwania na wizytę. Składa się na niego szereg czynników, a wśród nich równoległe zapisywanie się przez pacjentów do kilku lekarzy tej samej specjalności jednocześnie i nieodwoływanie wizyt, na które pacjent się nie stawi. Z tymi problemami od lat trudno się uporać, mimo wprowadzania zmian w zakresie zasad świadczeń zdrowotnych. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Zdrowia cały czas szuka sposobu na ograniczenie tego rodzaju praktyk. Jednym z jego przejawów jest najnowsza zmiana zasad rejestrowania pacjentów na wizyty.

Reklama

Reklama

Korzystanie z aplikacji skróci kolejki?

Od 1 maja 2025 roku określone poradnie specjalistyczna są zobowiązane do prowadzenia zapisów do lekarzy przy użyciu aplikacji AP KOLCE (kolejka centralna). Chodzi o te podmioty, które mają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie określonych świadczeń specjalistycznych. Takie działanie umożliwi Narodowemu Funduszowi Zdrowia dostęp do bieżących danych dotyczących m.in. liczby osób oczekujących na wizyty, czasu oczekiwania na świadczenia w skali ogólnopolskiej, ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących. Oczywiście te zmiany nie dotyczą placówek prywatnych, które nie podpisały umowy z NFZ.

O jakich nieprawidłowościach mowa? Chodzi m.in. o przypadki równoległego zapisywania się tego samego pacjenta do specjalistów w różnych placówkach i blokowanie miejsc dla innych pacjentów, a tym samym sztuczne wydłużanie czasu oczekiwania na wizytę. Docelowo więc działanie to ma się przyczynić do skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie im określonych świadczeń przez specjalistów. Zmiany będą wdrażane etapowe i od 1 maja 2025 r. objęły poradnie: