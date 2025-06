Mniej stresu w pracy księgowego

Reklama

Zmiany mają szczególne znaczenie dla osób zajmujących się sprawami księgowymi. Dotąd każda drobna pomyłka mogła kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Teraz sytuacja ma się zmienić. Zgodnie z nowymi przepisami, grzywny za przewinienia formalne, takie jak spóźnienie w złożeniu dokumentów czy niewielkie błędy w deklaracjach, zostaną znacząco zredukowane. Dla wielu firm i biur rachunkowych to realna ulga i koniec codziennego strachu przed kontrolą.

Nowe stawki, niższe kary

Jak dokładnie zmieni się prawo? Najwyższe grzywny nakładane przez sąd spadną z 720 do 480 stawek dziennych. Dla mniej poważnych przypadków kara zostanie zmniejszona z 240 do 120 stawek. To oznacza olbrzymie różnice przy największych sprawach. Co ważne, łagodniejsze przepisy będą obowiązywać tylko wtedy, gdy błędy nie prowadzą do uszczuplenia należnych podatków. Oszuści podatkowi nadal będą musieli liczyć się z surowymi sankcjami, włącznie z więzieniem.

Uciążliwe obowiązki znikają z przepisów

Nowelizacja przyniesie też likwidację obowiązku wskazywania osoby odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe, co dotąd często komplikowało życie przedsiębiorcom. W razie braku wskazania takiej osoby w terminie groziła kara do 100 tys. zł – teraz ten zapis przechodzi do historii. Rząd uznał go za niepotrzebny, szczególnie w kontekście zmian kadrowych w firmach.

Nowe przepisy już za rogiem

Choć zmiany wejdą w życie dopiero od 2026 roku, ich przyjęcie w maju 2025 r. to wyraźny sygnał, że polski system podatkowy zmierza w stronę mniejszej represyjności. Projekt ustawy, opublikowany na stronie legislacja.gov.pl, ma szansę stać się jednym z najbardziej oczekiwanych kroków deregulacyjnych ostatnich lat.

Źródło: komunikatu Ministerstwa Finansów pt. „Rząd przyjął przepisy deregulacyjne zmniejszające lub uchylające kary w kodeksie karnym skarbowym”, opublikowanego 29 maja 2025 r. na stronie www.podatki.gov.pl oraz projektu ustawy nr UDER30 opublikowanego 16 maja 2025 r. na www.legislacja.gov.pl.