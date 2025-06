Rowery i hulajnogi elektryczne tam nie wjadą

Przed nami kolejny długi weekend w 2025 roku, a w zasięgu wzroku są już wakacje. Wiele osób planuje letnie wyjazdy, w tym również nad polskie morze. Okazuje się jednak, że niektórych mogą tam spotkać niespodzianki. Bo choć nadmorskie kurorty dwoją się i troją by zachęcić turystów do przyjazdu i starają się zapewnić im jak najbardziej komfortowe warunki pobytu, to jednak czasami oznacza to wprowadzenie ograniczeń, które ułatwią funkcjonowanie we wspólnej przestrzeni i uczynią pobyt bardziej bezpiecznym. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Sopocie, gdzie od 1 maja 2025 roku obowiązuje nowy zakaz, którego nieprzestrzeganie może wiązać się koniecznością zapłacenia kosztownego mandatu. Otóż na Placu Przyjaciół Sportu w Sopocie, na Monciaku oraz na znanym nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami molo, wprowadzono zakaz poruszania się na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Pomimo ustawienia odpowiednich znaków oraz przeprowadzenia akcji informacyjnej, wielu turystów zostało już ukaranych mandatami, których wysokość może wynieść nawet 5 tys. złotych. Straż miejska prowadzi kontrole, poucza i wymierza kary. Szczególnie intensywne działania mają miejsce w weekendy, gdy liczba turystów w popularnym kurorcie znacząco rośnie. Zakaz będzie obowiązywał do końca września. To jednak nie koniec zmian. Już od kwietnia 2025 roku w Sopocie obowiązuje strefa ograniczonego wjazdu tylko dla mieszkańców, do której wjazd jest możliwy jedynie po okazaniu identyfikatora. Otrzymać go mogą wyłącznie mieszkańcy, którzy rozliczają w Sopocie podatki.

Strefa ograniczonego dostępu nie dla każdego samochodu

Warto też pamiętać, że od 1 kwietnia 2025 roku w Sopocie istnieje strefa ograniczonego dostępu. Obejmuje ona w weekendy ulice Pułaskiego, Bema, Fiszera i Sobieskiego (od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina). Prawo wjazdu do wskazanego obszaru mają płacący podatki w Sopocie mieszkańcy strefy i narożnych budynków. Wjazd jest możliwy po uzyskaniu stosownych identyfikatorów wydawanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie. W strefie mogą poruszać się pojazdy: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowania ratunkowego i służb miejskich. Dostęp zachowają także: osoby z niepełnosprawnościami posiadające Kartę Parkingową, dojeżdżający na teren prywatnych posesji i garaży, taksówki, rowery, hulajnogi elektryczne oraz inne urządzenia transportu osobistego (UTO).

Jak czytamy na stronie zdiz.sopot.pl, identyfikator przysługuje osobom fizycznym:

1) zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w lokalu mieszkalnym znajdującym się w obszarze SOD lub w budynku narożnym, przylegający do SOD i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie

lub

2) posiadającym tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w obszarze SOD lub w budynku narożnym, przylegający do SOD i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie oraz jednocześnie posiadającym prawo do władania pojazdem.

Oczywiście posiadanie identyfikatora nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz zasad i opłat obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania w Sopocie. Identyfikator nie daje również uprawnień na zajęcie pasa drogowego na wyłączność.