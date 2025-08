Jak kontynuować leczenie na rehabilitacji leczniczej?

Kolejka oczekujących na pobyt w sanatorium, czyli leczenie uzdrowiskowe na koszt NFZ jest niestety długa. W 2025 roku czas oczekiwania wynosi od 8 do 18 miesięcy. Aby ubiegać się o tego rodzaju darmowy pobyt, trzeba oczywiście spełniać wiele warunków, a podstawowy z nich jest taki, że pobyt w uzdrowisku ma być kontynuacją leczenia w szpitalu lub w przychodni. Aby ubiegać się o to świadczenie, trzeba otrzymać skierowanie od lekarza. Po wystawieniu jest ono rozpatrywane również przez lekarza balneologa (specjalistę od leczenia uzdrowiskowego), a następnie, po nadaniu mu numeru, pacjent jest informowany o przewidywanym czasie oczekiwania na pobyt. Jednak co w sytuacji, gdy czas ten jest długi, a oczekiwanie może się przyczynić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta? Warto w takich przypadkach pamiętać o tym, że istnieje również druga możliwość – rehabilitacja lecznica ZUS. Z tego programu mogą korzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale mają szanse ją odzyskać po rehabilitacji. Dodatkowo muszą spełniać jeden z następujących warunków: być ubezpieczone w ZUS, pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Prawie bez kolejki, a płaci ZUS

Aby zawnioskować o przyznanie świadczenia lekarz, u którego pacjent się leczy wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4). Wnioskujący składa go w dowolnej placówce ZUS, ewentualnie sam lekarz może złożyć go elektronicznie. Decyzję w sprawie rehabilitacji podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Może w tym celu chcieć zbadać pacjenta, ale może też zdecydować już na podstawie zgromadzonej i przestawionej mu dokumentacji. Jeżeli rehabilitacja okaże się potrzebna, wnioskujący otrzyma zawiadomienie o skierowaniu wraz z informacją o miejscu, w którym rehabilitacja się odbędzie i jej terminie. W 2025 roku czas oczekiwania wynosi w tym przypadku od 7 do 15 tygodni, a więc jest znacznie krótszy niż w przypadku pobytu uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ. Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać skrócona lub wydłużona. Decyzję w tym zakresie podejmuje ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. Koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa w tym wypadu ZUS. Zwraca również koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca, w którym pacjent mieszka. W związku z jakimi schorzeniami można skorzystać z rehabilitacji leczniczej? Na przykład: narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu, ośrodkowego układu nerwowego.