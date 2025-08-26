Zakaz fotografowania - nie tylko obiekty strategiczne

W polskim prawie od dawna istnieje zakaz fotografowania, filmowania i w inny sposób utrwalania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Wynika on z art. 616a ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Co istotne – dotyczy to nie tylko strategicznych obiektów wojskowych, ale także tych mniej istotnych, jeśli zostaną oznaczone specjalnym znakiem „zakaz fotografowania”.

Przepisy obejmują m.in.:

Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Obiekty resortu obrony narodowej, które formalnie nie mają statusu strategicznych, ale zostały oznaczone zakazem fotografowania.

Obiekty infrastruktury krytycznej (np. elektrownie, stacje przesyłowe, instalacje gazowe) – jeśli oznaczono je stosownym znakiem.

Osoby lub mienie znajdujące się w takich obiektach.

Wzór znaku zakazu fotografowania oraz sposób jego umieszczania określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 r. O tym, czy obiekt zostanie oznaczony takim znakiem, decyduje organ odpowiedzialny za jego ochronę – na podstawie oceny zagrożeń. Wygląda on następująco:

Zakaz dotyczy nie tylko miejsc oczywiście strategicznych, takich jak bazy wojskowe czy magazyny broni. Może obejmować również np. obiekty administracyjne resortu obrony, niektóre mosty, tunele czy przeprawy wodne – jeśli zostały wpisane do odpowiednich wykazów lub oznaczone znakiem.

Pełna lista obiektów chronionych - które miejsca są objęte zakazem fotografowania? [rozporządzenie]

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 kwietnia 2022 r. określa, co zalicza się do „obiektów szczególnie ważnych”. To m.in.:

zakłady produkujące lub magazynujące uzbrojenie,

magazyny rezerw strategicznych, paliw, gazu,

strategiczne mosty, tunele, lotniska i porty,

obiekty energetyczne i telekomunikacyjne,

zapory wodne,

instytucje finansowe o znaczeniu państwowym,

zakłady wykorzystujące materiały niebezpieczne,

elektrownie i elektrociepłownie,

inne obiekty, których zniszczenie mogłoby poważnie zagrozić ludziom, środowisku lub funkcjonowaniu państwa.

Lista jest długa, a po doliczeniu obiektów oznaczonych znakiem „zakaz fotografowania” – obejmuje naprawdę wiele miejsc w przestrzeni publicznej. Nietrudno jest więc o nieświadomie zarejestrowanie chronionego obiektu.

Koniec z relacjonowaniem sytuacji na granicy. Więcej uprawnień dla Straży Granicznej

Dotychczas Straż Graniczna nie mogła samodzielnie karać mandatami za naruszenie zakazu fotografowania obiektów chronionych – sprawa trafiała do innych służb. Teraz ma się to zmienić.

Projekt nowelizacji zakłada, że funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli od razu wystawiać mandaty za naruszenie art. 683a ustawy o obronie Ojczyzny. Dotyczy to m.in. infrastruktury Straży Granicznej, przejść granicznych oraz innych obiektów związanych z realizacją jej ustawowych zadań, o ile będą oznaczone znakiem zakazu fotografowania.

Dzięki temu służba ma szybciej reagować na wykroczenia, bez konieczności angażowania policji czy innych organów.

Sankcje za złamanie zakazu [jak wysoka grzywna?]

Za sfotografowanie, nagranie lub utrwalenie w inny sposób – bez zezwolenia – obiektu chronionego lub znajdujących się w nim osób czy mienia grożą:

grzywna do 5 000 zł,

kara aresztu,

przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia (np. aparatu, telefonu, drona).

Dlaczego rozporządzenie wchodzi w trybie natychmiastowym?

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Uzasadnieniem jest „ważny interes państwa” – chodzi o natychmiastowe umożliwienie Straży Granicznej nakładania mandatów nie tylko za złamanie zakazu fotografowania, ale również w odniesieniu do innych naruszeń przepisów dotyczących cudzoziemców.

Prawo dopuszcza taki tryb wejścia w życie, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo państwa i nie stoi temu na przeszkodzie zasada demokratycznego państwa prawnego.

