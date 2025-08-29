Szef MON deklaruje wyjaśnienie wszystkich okoliczności katastrofy F-16 w Radomiu

Samolot F-16 rozbił się w czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na weekend pokazami AirSHOW w Radomiu. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego, mjr Maciej „Slab” Krakowian. Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej złożył kondolencję dla rodziny zmarłego i oświadczył, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia.

Polskie F-16 będą modernizowane aż do 2038 roku. Pytamy: dlaczego tak długo?
Polskie F-16 będą modernizowane aż do 2038 roku. Pytamy: dlaczego tak długo?

Zobacz również

Szef MON poinformował też, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. - AirSHOW w tym roku zostaje odwołany. O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie informował na swoich stronach. Jeśli ktoś zakupił bilety, wszystko oczywiście zostanie zwrócone. Wszystkie te informacje będą na stronie Agencji Mienia Wojskowego - poinformował szef MON.

Katastrofy podczas pokazów lotniczych - tragiczna strona lotniczej pasji

To nie pierwsza katastrofa związana z pokazami lotniczymi w tym mieście. Podczas Radom Air Show 2007 dwa samoloty Zlin produkcji czechosłowackiej zderzyły się w powietrzu. Piloci Lech Marchlewski i Piotr Banachowicz z grupy akrobacyjnej AZL Żelazny zginęli na miejscu.

Dwa lata później, 30 sierpnia 2009 r., doszło do kolejnej katastrofy. Białoruski samolot Su-27 spadł na pole we wsi Małęczyn koło Radomia; dwóch białoruskich członków załogi poniosło śmierć.

W ostatnich dekadach na całym świecie doszło do wielu tragicznych wypadków związanych z pokazami lotniczymi, w których prócz pilotów śmierć ponieśli również widzowie.

Ukraina obawia się kolejnej rosyjskiej agresji. Oddanie tych terytoriów może doprowadzić do katastrofy
Ukraina obawia się kolejnej rosyjskiej agresji. Oddanie tych terytoriów może doprowadzić do katastrofy

Zobacz również

Największa katastrofa podczas pokazów lotniczych miała miejsce 27 lipca 2002 r. na lotnisku wojskowym Skniłów we Lwowie, kiedy myśliwiec Su-27 spadł na ziemię, zabijając 77 osób, w tym 28 dzieci. Rannych zostało ponad 500 osób. Dwaj piloci samolotu zdążyli się katapultować.

Podobnej skali wypadek miał miejsce 28 sierpnia 1988 r. w bazie w Ramstein w Republice Federalnej Niemiec. W czasie pokazu lotniczego doszło do zderzenia trzech samolotów w trakcie wykonywania skomplikowanego manewru przez włoski zespół akrobacyjny Frecce Tricolori. W wyniku katastrofy zginęło 70 osób, a kilkaset zostało rannych. Wiele z nich odniosło ciężkie poparzenia.

W 1952 r. podczas pokazów lotniczych w brytyjskim Farnborough myśliwiec rozpadł się w powietrzu, a płonące szczątki spadły na trybuny. W katastrofie zginęło – łącznie z pilotami – 31 osób, a około 60 zostało rannych.

Katastrofa samolotu w Rosji. Są dziesiątki ofiar
Katastrofa samolotu w Rosji. Są dziesiątki ofiar

Zobacz również

Poważne katastrofy miały miejsce również m.in. w Sacramento w USA w 1972 r. i w belgijskiej Ostendzie w 1997 r.(10 zabitych, 60 rannych).

W ostatnich kilku latach dochodziło przynajmniej do kilku wypadków i incydentów rocznie podczas przygotowań do pokazów lotniczych, jak i w trakcie samych pokazów, m.in. na Węgrzech, w hiszpańskiej Saragossie (oba w 2024 r.) czy pod koniec marca br. w Avalon w Australii, gdzie samolot rozbił się podczas pokazu, a pilot doznał urazu kręgosłupa.

We wrześniu 2023 r. niedaleko Turynu we Włoszech wojskowy samolot akrobacyjny uderzył w samochód, zabijając 5-letnią dziewczynkę.

Ostatnia związana z pokazami lotniczymi katastrofa w Polsce przed czwartkowym wypadkiem w Radomiu miała miejsce w połowie lipca ub.r. Na lotnisku w Gdyni podczas lotu treningowego samolot szkolno-treningowy M-346 Bielik uderzył w płytę lotnisku. Pilot maszyny poniósł śmierć na miejscu, a zaplanowane na następny dzień pokazy odwołano.