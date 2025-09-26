W dobie rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni musimy działać nie tylko prewencyjnie, ale też reagować błyskawicznie na każdy incydent. Te cztery zespoły to skuteczniejsza ochrona krytycznych systemów i danych, a przede wszystkim większe bezpieczeństwo obywateli – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Reklama

Struktura i zadania poszczególnych CSIRT-ów

Na budowę i rozwój istniejących CSIRT-ów przeznaczono blisko 50 mln zł. Środki te pozwolą wzmocnić odporność cyfrową Polski w kluczowych obszarach.

CSIRT Cyfra – 10,5 mln zł z KPO

Zadaniem zespołu będzie m.in. przyjmowanie i analiza incydentów poważnych, wsparcie operatorów usług kluczowych w wykonywaniu ustawowych obowiązków oraz współpraca z CSIRT-ami poziomu krajowego. CSIRT Cyfra będzie działał w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji.

CSIRT INFRASTRUKTURA – 13,2 mln zł z KPO

Ta wyspecjalizowana jednostka wzmocni ochronę przed cyberatakami w obszarze transportu i zaopatrzenia w wodę. Projekt obejmuje przeszkolenie ekspertów, budowę bazy wiedzy i skrócenie czasu reakcji na incydenty cyfrowe. Zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), zespół będzie działał na rzecz wybranych podmiotów nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.

CSIRT KNF – 13,0 mln zł z KPO

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego utworzył CSIRT dla sektora finansowego. Zespół monitoruje i reaguje na incydenty, prowadzi szkolenia dla instytucji finansowych oraz rozwija narzędzia analityczne wspierające wykrywanie i neutralizację cyberzagrożeń.

CSIRT CeZ – 13,1 mln zł z KPO

Centrum e-Zdrowia stworzyło CSIRT w obszarze ochrony zdrowia. Zapewnia on kompleksowe podejście do aspektów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Jego działania obejmują zakup narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), wsparcie zaplecza eksperckiego (szkolenia pracowników) oraz działania edukacyjne skierowane do personelu w placówkach medycznych.