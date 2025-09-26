Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która została przygotowana przez rząd, wprowadza e-rejestrację na wizyty u lekarzy w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Za przyjęciem ustawy głosowało 250 posłów. Od głosu wstrzymało się 172. Nikt nie był przeciw.

W poprzedzającym to głosowaniu posłowie zgodzili się - zgodnie z rekomendacją komisji zdrowia - na przyjęcie wniesionych przez Koalicję Obywatelską trzech poprawek, które m.in. uzupełniają projekt o dane w skierowaniach wystawianych elektronicznie oraz określają maksymalny okres, na jaki NFZ może wstrzymać płatność za świadczenia, jeśli podmiot leczniczy nie udostępni w systemie teleinformatycznym harmonogramów świadczeń i terminów.

Odrzucone zostały, również zgodnie z rekomendacją komisji, dwie poprawki Prawa i Sprawiedliwości, które dotyczyły udostępnienia w aplikacji mObywatel funkcjonalności, która umożliwiłaby weryfikację uprawnień do włączenia do zdrowotnego programu profilaktycznego.

E-rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Zgodnie z ustawą na wizytę do lekarza w ramach centralnej rejestracji będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. preferowany termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin wizyty.

Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami.

W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie – jak obecnie – na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę.

Pacjent pozostaje w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, spełniającego określone przez niego kryteria.

Na początek, czyli od 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć świadczeń z dziedziny: kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej.

Od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe.

MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w centralnej e-Rejestracji od 31 grudnia 2029 r.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.