Wyniki wyborów do PE

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

"To być może jeden z najważniejszych momentów naszej historii. Polska staje się w sposób zasłużony, dzięki waszym wysiłkom i waszej postawie przez ostatnich 10 lat, a szczególnie w ostatnich miesiącach, liderem Unii Europejskiej" - mówił Tusk na wieczorze wyborczym. Podkreślił, że jego słowa "to nie pusty slogan".

"My w tym marszu dla dobrych spraw nie możemy się zatrzymać. I obiecuję to wszystkim Polkom i Polakom, że się nie zatrzymamy" - zadeklarował szef rządu. "Będziemy szli do przodu z tymi sztandarami - białoczerwonymi i europejskimi, z przekonaniem, że warto o dobrą, przyzwoitą, ambitną Polskę walczyć dziś, jutro, za rok, za pięć lat" - podkreślił Tusk.(PAP)