Do stołecznej strefy czystego transportu nie mogą wjeżdżać auta benzynowe wyprodukowane przed 1997 r. oraz te z silnikiem Diesla sprzed 2005 r. Od tej zasady obowiązują wyłączenia. Zakaz do początku 2028 r. nie dotyczy osób zameldowanych w stolicy i rozliczających tu podatki. Dodatkowo wyłączeniami objęto osoby, które ukończyły 70 lat, a także posiadaczy europejskiej karty parkingów dla osób z niepełnosprawnością. W praktyce według szacunków restrykcje dotyczą tylko 3 proc. kierowców jeżdżących dotąd po Warszawie. Ratusz przekonywał jednak, że mimo to zakaz miał spowodować zauważalny spadek emisji szkodliwych substancji – tlenków azotu o 11 proc. i pyłów zawieszonych o 20 proc.

