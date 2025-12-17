Kolejny okręt podwodny w służbie

„Wielkie Łuki” to nowoczesny okręt podwodny projektu 677 „Lada” z napędem diesel-elektrycznym, zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne „Rubin” i zbudowany w stoczni „Admiraliciejskie Wierfi”. Jednostka tego typu może zanurzyć się na głębokość 300 metrów, działać autonomicznie przez 45 dni i osiągać prędkość do 21 węzłów pod wodą. Jej uzbrojenie obejmuje sześć wyrzutni torpedowych, zdolnych również do odpalania rakiet manewrujących „Kalibr”. Uroczystość podniesienia flagi Marynarki Wojennej Rosji odbyła się z udziałem dowództwa floty, a jednostka oficjalnie dołączyła do sił operujących na Bałtyku. To drugi okręt podwodny w składzie rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Pierwszym jest okręt klasy Kilo „Dmitrov” projektu 877.

Polska flota podwodna?

Podczas gdy Rosja wzmacnia swoją obecność pod powierzchnią Bałtyku, Polska Marynarka Wojenna nie dysponuje obecnie żadnym sprawnym okrętem podwodnym. Pod koniec listopada jedyny polski okręt podwodny ORP Orzeł po wyruszeniu w morze, w związku z obchodami święta Marynarki Wojennej, uległ awarii i wrócił do stoczni w Gdyni. ORP Orzeł, okręt podwodny sowieckiej produkcji klasy Kilo, jest w służbie od 1986 roku, w 2021 r. trafił do remontu który zakończył się w 2024 r.. Po jego niedawnej awarii, faktycznie Polska nie ma dziś zdolności do prowadzenia podwodnych operacji wojskowych z użyciem okrętów podwodnych.

Szwedzkie okręty dostaniemy za pięć lat

Światełkiem w tunelu dla polskiej Marynarki Wojennej ma być program „Orka”, w ramach którego Polska zakupi od Szwecji trzy nowoczesne okręty podwodne typu A26 Blekinge. Jednostki te będą wyposażone w zaawansowany napęd AIP, przystosowany do działań w warunkach Bałtyku, oraz powstaną z udziałem polskiego przemysłu.

Brzmi dobrze? Owszem, ale pierwsza jednostka ma trafić do Polski dopiero około 2030 roku. To oznacza, że przez najbliższe pięć lat Polska pozostanie bez jakiejkolwiek operacyjnej okrętu podwodnego, podczas gdy Rosja wzmocniła swoje siły w tym obszarze.