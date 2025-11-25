Najnowszy raport BGK przedstawia aktualną ocenę poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych regionach kraju, ujawniając znaczące zróżnicowanie między samorządami w zakresie ich przygotowania na sytuacje kryzysowe, w tym potencjalne zagrożenia militarne. Dokument nie tylko wskazuje miasta o podwyższonym poziomie ryzyka, lecz także szczegółowo opisuje czynniki wpływające na jego skalę, takie jak m.in. uwarunkowania geograficzne.

Miasta i województwa zagrożone w Polsce. Nowy raport ujawnia listę

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) definiuje odporność jako zdolność samorządu do przygotowania się na kryzys, skutecznej reakcji oraz odbudowy po jego wystąpieniu. Raport uwzględnia cztery główne typy zagrożeń:

Miasta i gminy odporne na zagrożenia w Polsce. Gdzie jest najbezpieczniej?

Najbardziej odporne na kryzys samorządy mogą liczyć na rozwiniętą infrastrukturę kryzysową, wysoką jakość usług publicznych oraz wsparcie regionalne i krajowe. Odpowiednio przygotowane miasta mają szansę minimalizować skutki konfliktów wojennych, zagrożeń naturalnych, zdrowotnych czy humanitarnych.

Do miast o najwyższym poziomie odporności na różnego rodzaju kryzysy zalicza się m.in. Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. W takich miejscach mieszkańcy mają dostęp do lepiej rozwiniętej infrastruktury, schronów, szpitali oraz systemów energetycznych i transportowych, co zwiększa bezpieczeństwo w razie wojny.

Łącznie 799 samorządów w całym kraju wykazało ponadprzeciętną odporność, a 863 samorządów poniżej przeciętnej. Najwięcej silnych jednostek znajduje się na Mazowszu (26,2 proc.), a najsłabszych w regionach północnych (30,5 proc.).

Niebezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast

Eksperci BGK podkreślają, że największe ryzyko militarne dotyczy miast położonych w pobliżu wschodniej granicy kraju oraz kluczowych ośrodków gospodarczych. Na czele listy miejscowości najbardziej narażonych na potencjalne zagrożenia znajdują się Warszawa i Gdańsk. Wysoki poziom ryzyka odnotowano również w innych dużych miastach, takich jak:

Kraków,

Wrocław,

Krosno,

Ostrołęka.

Znaczenie gospodarcze i infrastrukturalne tych ośrodków sprawia, że w przypadku kryzysu militarnego mogą stać się one potencjalnymi celami działań zbrojnych.

Najbardziej niebezpieczne miejsca na mapie Polski w razie wojny

Na poziom ryzyka wpływają czynniki niezależne od lokalnych władz, takie jak położenie geograficzne, ukształtowanie terenu czy struktura demograficzna. Autorzy raportu zwracają uwagę, że przesmyk suwalski należy do najbardziej narażonych miejsc w Europie pod względem zagrożeń militarnych.

Przesmyk suwalski jest pojęciem pochodzącym z nazewnictwa NATO. Mianem tym określany jest wąski pas terytorium, znajdujący się w północno-wschodniej Polsce, na terenie województwa podlaskiego, a dokładnie w rejonie Suwałk, Augustowa i Sejn. Przesmyk suwalski łączy kraje bałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię) z Polską oraz pozostałymi państwami NATO. Ponadto rozdziela obwód królewiecki należący do Rosji od Białorusi będącej jednym z rosyjskich sojuszników.

Kryzysy humanitarne w Polsce. Wskazali najbardziej zagrożone miasta

W obszarze zagrożeń humanitarnych raport wskazuje, że samorządy najbardziej narażone to jednocześnie te, które są najlepiej przygotowane. W tej grupie znalazły się Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań.

Wśród relatywnie zagrożonych i jednocześnie nieodpornych miast są m.in. Jaworzno, Rybnik i Sosnowiec. Najbardziej podatne na kryzysy humanitarne są największe ośrodki, a więc Warszawa, Gdańsk i Kraków oraz sąsiadujące z nimi gminy, np. Raszyn i Pruszcz Gdański.

"W przypadku pozostałych typów zagrożeń o wrażliwości samorządu w większym stopniu decydują czynniki mniej powiązane z poziomem rozwoju, takie jak położenie albo demografia" – podsumowali autorzy raportu BGK.