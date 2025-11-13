Czym jest plecak ewakuacyjny i dlaczego warto go mieć?
Plecak ewakuacyjny, zwany też plecakiem „na czarną godzinę”, to gotowy zestaw najpotrzebniejszych rzeczy, który można szybko zabrać w razie nagłej konieczności opuszczenia domu. Ma zapewnić samowystarczalność przez minimum 72 godziny, bo tyle zazwyczaj potrzeba służbom na zorganizowanie pomocy w sytuacjach kryzysowych. Taki plecak warto przygotować wcześniej i trzymać w miejscu, z którego można go wziąć natychmiast, np. przy drzwiach wejściowych lub w bagażniku samochodu.
Co spakować do plecaka ewakuacyjnego?
Poniżej pełna lista rzeczy rekomendowanych m.in. przez PCK oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wraz z uzasadnieniem, dlaczego każda z nich może okazać się kluczowa.
1.Woda i żywność
- Woda pitna (minimum 1,5-2 litry na osobę dziennie) – dostęp do czystej wody może być utrudniony, a
- odwodnienie to najgroźniejszy wróg w sytuacji kryzysowej.
- Środki uzdatniania wody (tabletki, filtr słomkowy) – pozwalają korzystać z wody ze źródeł naturalnych.
- Żywność o długim terminie przydatności – konserwy, suchary, batony proteinowe, orzechy, suszone owoce. Zapewnią energię bez potrzeby gotowania.
2. Apteczka i leki
- Apteczka pierwszej pomocy – plastry, bandaże, gaza, rękawiczki, środek odkażający. Umożliwią udzielenie pomocy w razie urazu.
- Leki przyjmowane na stałe oraz środki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i na alergię.
3. Dokumenty i pieniądze
- Dokumenty tożsamości - dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kopie ważnych aktów. Warto przechowywać dokumenty w wodoodpornej kopercie lub plastikowej koszulce.
- Gotówka w małych nominałach – w przypadku awarii bankomatów i systemów płatności elektronicznych gotówka będzie jedyną formą zapłaty.
4. Oświetlenie i komunikacja
- Latarka i zapasowe baterie – niezastąpiona po zmroku lub w miejscach bez prądu.
- Radio na baterie – umożliwia odbieranie komunikatów służb ratunkowych.
- Powerbank i kabel do ładowania telefonu – utrzymanie łączności w sytuacjach awaryjnych to podstawa bezpieczeństwa.
5. Odzież i ochronna
- Zestaw ubrań na zmianę – najlepiej termoaktywnych, szybkoschnących, lekkich.
- Kurtka przeciwdeszczowa, czapka, rękawiczki – chronią przed wychłodzeniem i wilgocią.
- Koc termiczny (folia NRC) lub śpiwór – zatrzymuje ciepło i może uratować życie przy wychłodzeniu.
6. Narzędzia i sprzęt
- Nóż lub multitool – do otwierania konserw, naprawy sprzętu, cięcia lin.
- Zapałki, zapalniczka, może być też krzesiwo – pozwalają rozpalić ogień, ogrzać się i przygotować posiłek.
- Sznurek, taśma naprawcza – do mocowania, uszczelniania, budowania prowizorycznego schronienia.
- Menażka, kubek i sztućce turystyczne – w sytuacjach kryzysowych, gdy posiłki są wydawane przez służby lub punkty pomocy, pierwsi obsługiwani są ci, którzy mają własne naczynia. Posiadanie menażki czy kubka znacznie przyspiesza otrzymanie jedzenia.
7. Higiena i bezpieczeństwo osobiste
- Mydło, chusteczki nawilżane, papier toaletowy – pomagają utrzymać podstawową higienę w terenie.
- Środki dezynfekujące i maseczki ochronne – chronią przed bakteriami i zanieczyszczeniami w powietrzu.
8. Orientacja i sygnalizacja
- Mapa papierowa i kompas – nawigacja bez pomocy GPS, szczególnie ważna w razie awarii sieci.
- Gwizdek alarmowy lub lusterko sygnalizacyjne – ułatwia wezwanie pomocy lub wskazanie swojej lokalizacji.
9. Jeśli masz dzieci
- jedzenie i napoje dla dziecka,
- ubrania na zmianę,
- pieluchy,
- zabawka uspokajająca
- numer kontaktowy do opiekunów i rodzin
10. Dla zwierząt
- karma,
- miska,
- smycz,
- książeczka zdrowia,
- mały zapas wody.
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Waga plecaka nie powinna przekraczać 15-20% masy ciała.
- Plecak trzymamy w łatwo dostępnym miejscu, by można było go zabrać w kilka sekund.
- Raz na kilka miesięcy sprawdzamy zawartość, przede wszystkim wymieniamy przeterminowaną żywność, baterie i leki.
- Dbamy, aby każdy domownik wiedział, gdzie plecak się znajduje i co jest w środku.
- Według PCK każda rodzina powinna ustalić jedno lub kilka miejsc spotkania, na wypadek gdyby członkowie zostali rozdzieleni. Jedno miejsce najlepiej w okolicy zamieszkania, drugie poza nią.
Plecak ewakuacyjny to nie oznaka paniki, lecz rozsądne przygotowanie na sytuacje, których nie można przewidzieć. W razie wojny, awarii lub klęski żywiołowej może stać się jedyną rzeczą, która pozwoli bezpiecznie przetrwać pierwsze dni.