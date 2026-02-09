Szef MON: Balony znad Białorusi są elementem trwającej wojny hybrydowej

Minister obrony narodowej został zapytany podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, czy wloty obiektów przypominających balony, które przekraczają polską przestrzeń powietrzną z terytorium Białorusi, mają charakter przemytniczy. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że cel takiej działalności jest podwójny: przemytniczy oraz prowokacyjny.

Wloty balonów - powiedział szef MON - które są częścią działań „służb białoruskich, czy przemytników koncesjonowanych przez służby białoruskie”, są elementem trwającej wojny hybrydowej. - Z jednej strony łączą zarobek dla jakiejś określonej grupy, która pewnie uzyskała koncesję przemytniczą na to ze strony Białorusi, z drugiej strony próbują siać niepokój - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że duża grupa przemytników o różnej narodowości została już złapana. - Czasem wartość takiej paczki przemytniczej podpiętej do jednego balona to jest około 30 tys. złotych - to jest poważny przemyt, to jest przemyt na wysoką skalę - stwierdził.

Podobne incydenty nad Litwą

Szef MON zaznaczył, że podobne incydenty mające miejsce na Litwie, wiążą się tam z większym niebezpieczeństwem, ponieważ obecność balonów w litewskiej przestrzeni powietrznej uniemożliwiała sprawne funkcjonowanie lotniska w Wilnie.

Coraz więcej wlotów balonów w polską przestrzeń powietrzną

W ostatnich tygodniach zintensyfikowały się incydenty z udziałem balonów przemytniczych, które z terytorium Białorusi wlatują w polską przestrzeń powietrzną. W poniedziałek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z 8 na 9 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne takie wloty.

Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie z końca stycznia podkreśliło, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. DORSZ zapewnia, że „sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej”.