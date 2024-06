"Otóż te strzały były oddane nie tylko wobec tych migrantów nielegalnych, ale także, jak już oni przeszli na drugą stronę, na stronę białoruską. I teraz wyobraźmy sobie, że jakaś kula by kogoś trafiła. A na przykład trafiłaby pogranicznika białoruskiego. Przecież Białoruś niczego innego nie robi tylko nas prowokuje. Tylko nas prowokuje właśnie do tego. Tak zaczynały się wojny" - powiedział w radiowej Trójce Zalewski.

Wojna hybrydowa to nie misja na froncie

Wiceszef MON podkreślił też, że prowadzący interwencję żołnierze znajdowali się pod olbrzymim stresem. "Ci żołnierze wiedzieli, że ich zadanie polega na tym, aby nie wpuścić i to jest zadanie każdego z tych żołnierzy i każdego ze strażników granicznych, żeby nie wpuścić nielegalnych migrantów. Na tym polega ich misja. Tylko że to nie jest misja na froncie. To nie jest walka zbrojna, do której żołnierze są szkoleni" - dodał.

"Na tym polega dramat, że mamy wspaniałych żołnierzy, którzy są szkoleni do działań zbrojnych, gdzie jest inna logika. Gdzie logika polega na tym, żeby wyeliminować wroga" - dodał wiceszef MON. Zwrócił też uwagę, że problem na granicy polega tym, że "nie mamy kilku tysięcy policjantów, strażników granicznych, którzy niezbędni są do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo na tej granicy". "I dlatego w tej operacji bierze udział wojsko" - zaznaczył.

Podważane zaufanie do państwa

Wiceszef MON podkreślił też, że jest za wcześnie, by móc w pełni ocenić to wydarzenie. "Mamy do czynienia z podważaniem, a może nawet rujnowaniem zaufania do instytucji państwowych, takich jak Wojsko Polskie, takich jak prokuratura" - powiedział Zalewski. Zaznaczył też, że informacje, które zawarte są w artykule opublikowanym na portalu Onet, pokazały tylko pewien fragment, a nie całość problemu.

Wiceszef MON jednocześnie zapewnił, że granica Polski jest bezpieczna dlatego, że żołnierze i Straż Graniczna wzorowo wypełniają swoje obowiązki. "I to są wspaniali ludzie, z którymi jestem całym sercem" - zaznaczył.

Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Prokuratura

"Rusza nagonka na wszystkie instytucje z przesądzeniem, że działają źle. Że dowódca, który na wniosek, w oparciu o materiały, które dostał od Straży Granicznej, złożył doniesienie do Żandarmerii Wojskowej, że prokuratura działała i działa w złej wierze, że żandarmeria działa w złej wierze itd. Zamiast wyjaśnić tę sprawę, już wszyscy wiedzą, jak było, już wszyscy ferują wyroki" - podkreślił Zalewski.

O sprawie żołnierzy, którzy pod koniec marca prowadzili interwencję wobec migrantów na granicy polsko-białoruskiej, napisał w środę Onet. Rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak podała, że prokuratura postawiła dwóm z nich zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenia życia. Poinformowała, że z przedstawionych dowodów, w szczególności z nagrania z kamer wynika, że żołnierze, którzy oddali strzały w kierunku migrantów, nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej ich życiu. Dodała, że nie ustalono, by na skutek oddanych strzałów ktoś odniósł obrażenia.

Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzi w VIII Wydziale ds. Wojskowych Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

