Umowa konsorcjum przybliża nas do produkcji K2

Reklama

9 lipca 2024 roku o godz. 13:30 w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy polskim a koreańskim przemysłem zbrojeniowym. Stronami umowy były reprezentowane przez prezesów PGZ S.A. oraz Hyundai Rotem Company. Na uroczystości pojawił się także wiceminister Paweł Bejda oraz Marcin Kulasek.

/> />

Reklama

Nowa umowa konsorcjum ma pozwolić do dostosować się do zmieniających się warunków realizacji przyszłego zamówienia oraz w celu spełnienia oczekiwań, jakie stawia przed PGZ S.A. i Hyundai Rotem Company strona rządowa w obydwu krajach. Jak zaznacza PGZ oraz wiceminister Paweł Bejda, zawiązanie konsorcjum ma na celu rozpoczęcie negocjacji celem jak najszybszego podpisania drugiej umowy wykonawczej. Tym razem jej przedmiotem ma być 180 czołgów K2PL oraz z wozami wsparcia.

Jak dodaje minister — zawiązanie konsorcjum otwiera także przestrzeń na kolejne umowy oraz ich polonizację, budowę centrum produkcyjnego, serwisowego i możliwy eksport. Wiceminister Kulasek twierdził, że negocjacje tego typu umów to duże wyzwanie, ale współpraca pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Aktywów Państwowych jest wzorowa. Liczy także, że dzisiejsza umowa zdynamizuje transfer technologii. W najbliższych tygodniach PGZ ma informować o kolejnych rozstrzygnięciach w zakresie realizacji programu.

Produkcja K2 w Polsce?

Zawierane dziś umowy obejmują nie tylko same czołgi, ale także, co bardzo ważne, pojazdy wsparcia, pakiety logistyczne i szkoleniowe. PGZ S.A. staje się dodatkowo koordynatorem projektu. Rolą PGZ S.A. będzie koordynacja wszelkich kluczowych przedsięwzięć związanych z Transferem Technologii, ustanowieniem produkcji oraz świadczeniem usług napraw, remontów, serwisów (MRO) do poziomu producenta. PGZ S.A. oczekuje wykorzystania w K2PL polskich komponentów oraz ich polonizacji, która zapewni produkcję w kraju podzespołów oraz części zamiennych. Ma to zwiększyć możliwości polskiego przemysłu oraz bezpieczeństwo dostaw.

/> />

W produkcji czołgów K2PL udział ma brać ok. 11 spółek z całej Polski. Wśród nich znajdą się również Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. Nie został jednak ujawniony dokładny zakres prac, które będą realizować konkretne podmioty.

Jak dodał wiceminister Paweł Bejda, druga umowa wykonawcza na kolejne 180 czołgów K2PL będzie umową warunkową. Oznacza to, że finansowanie musi być zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Szanse na rozwiązanie kwestii finansowania ma dawać współpraca z ministerstwem obrony Korei Południowej.

Koreańskie czołgi w Wojsku Polskim

Dotychczas podpisano dwie umowy na czołgi K2. Pierwsza, umowa ramowa z 27 lipca 2022 roku mówiła o dostarczeniu dla Wojska Polskiego 1000 czołgów K2/K2PL. Spośród nich 180 miało być w wersji K2, a 820 w konfiguracji dostosowanej do wymogów Wojska Polskiego. Umowa ramowa mówiła, że 500 z 820 będzie wyprodukowane w Polsce. Umowa wspominała także o pojazdach towarzyszących, pakiecie logistycznym, szkoleniowym, amunicji oraz wsparciu producenta.

/> />

.Niespełna miesiąc później, bo 26 sierpnia 2022 roku, podpisana została umowa wykonawcza na dostawę w latach 2022-2025 180 czołgów K2. Wartość umowy to 3,37 mld dol. netto, czyli 19,5 mld zł brutto (po kursie z dnia podpisania umowy). Dotychczas w siedmiu transportach dotarło do nas 46 czołgów K2. Do końca tego roku ma być ich w Polsce już 70.

Jeśli trzecia umowa zostanie podpisana, to zakontraktowane będzie już łącznie 726 nowych czołgów dla Polski (180 czołgów K2, 180 czołgów K2PL, 116 czołgów M1A1FEP oraz 250 M1A2 SEPv3). W ostatnich latach dostarczono do Polski 46 z 180 kupionych czołgów K2, 116 z 116 zamówionych czołgów M1A1FEP oraz zmodernizowano ok. 70 z 128 czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Dodatkowo do 2026 roku dotrzeć ma 250 Abramsów w najnowszej wersji M1A2 SEPv3.

/> />

Do tych czołgów należy dodać także 105 posiadanych przez nas Leopardów 2A5. Polska nie zrezygnuje całkowicie także prawdopodobnie z posiadanych czołgów PT-91, ale będą one wykorzystywane jako OPFOR (opposing force), czyli siły udające wojska przeciwnika.