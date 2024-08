W sieci są nagrania, na których widać m.in. cudzoziemców, którzy za pomocą lewarka rozchylają przęsła zapory i przechodzą na drugą stronę. W lipcu Straż Graniczna poinformowała o podpisaniu umowy na modernizację zabezpieczenia. Co dokładnie się zmieni?

Jedną z pierwszych rzeczy, którą zleciliśmy po objęciu sterów w ministerstwie, był audyt zapory na granicy. Wyniki wykazały jeden podstawowy problem: dziś jest po prostu nieskuteczna i nieszczelna. Podczas budowy w 2022 r. nie uwzględniono doświadczeń innych państw oraz specyfiki terenu, na którym mur miał zostać zainstalowany. Zwróciliśmy się więc do badaczy z Politechniki Śląskiej, żeby przygotowali ekspertyzę, jakich materiałów użyć, by zaporę wzmocnić, a nie musieć stawiać jej od nowa. Chcemy zmodernizować barierę tak, by w końcu zaczęła spełniać swoją rolę, czyli uniemożliwiać lub zdecydowanie opóźniać możliwości jej przekroczenia.

Rozmawiali Marek Mikołajczyk i Karina Strzelińska

