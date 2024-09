Fala kulminacyjna na Odrze we Wrocławiu spodziewana we wtorek 17 września

Apogeum powodziowej fali na Odrze zbliża się do Wrocławia! Wody Polskie informują, że kulminacyjny moment nadejdzie we wtorek, 17 września, a będzie trwał co najmniej kilka dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada intensywne opady, które mogą sięgnąć nawet 150 litrów na metr kwadratowy. Czy Dolny Śląsk jest gotowy na nadchodzące wyzwanie?