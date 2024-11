Źle się dzieje na froncie z Rosją. Pomóc mają rekruci z Zachodu

Oczekiwano, iż tysiące mieszkających w Polsce Ukraińców zechce wstąpić do wojska i zaciągnąć się do tworzonego u nas Legionu Ukraińskiego, a tymczasem rzeczywistość okazała się o wiele bardziej brutalna. Mimo to Ukraina chce skądś wytrzasnąć kolejnych 160 tys. żołnierzy i zmienia prawo, łakomym okiem spoglądając na obywateli zachodnich państw.