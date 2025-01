Rosjanie się wygadali. Niemiecki Wehrmacht stał się dla nich wzorem

Rosjanie wpadli na pomysł, jak jeszcze bardziej zmobilizować swych żołnierzy do walki na froncie ze znienawidzonym wrogiem, a za wzór stawiają...niemiecki Wehrmacht. To właśnie w szeregach tej nazistowskiej formacji znaleźli lekarstwo na przekonanie swych sołdatów, by dawali z siebie wszystko i za wszelką cenę likwidowali przeciwnika. Nawet kosztem własnego życia