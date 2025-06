Nowe czołgi i wyrzutnie rakiet dla naszej armii już w Polsce

W poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku służba prasowa Agencji Uzbrojenia poinformowała o dotarciu do Polski kolejnego transportu ciężkiego sprzętu z Korei Południowej. Tym razem na pokładzie statku znalazło się 9 czołgów K2GF (ang. Gap Filler) oraz 9 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni Homar-K (K239 Chunmoo). Oznacza to, że niedługo pancerno-artyleryjska pięść Wojska Polskiego dotrze do jednostek wojskowych.

W najbliższych dniach w ręce żołnierzy trafią zapewne czołgi K2GF. Na wyrzutnie Homar-K załogi poczekają zapewne przynajmniej kilka tygodni. Do Polski trafiają bowiem jedynie moduły wyrzutni. Te następnie jadą do zakładów zbrojeniowych, gdzie łączone są z polskim nośnikiem Jelcz P882.57 8x8. Dopiero po zintegrowaniu, cały system zostanie wysłany do docelowej jednostki wojskowej. Wraz z najnowszą dostawą, liczba posiadanych czołgów K2 Czarna Pantera wzrosła do 133. Oznacza to, że jeszcze w tym roku powinniśmy otrzymać jeszcze 47 sztuk.

Jeśli zaś chodzi o moduły wyrzutni Homar-K, to tutaj rządzący nie chwalą się każdą dostawą. Wynika to zapewne z faktu, że nie trafia do nas gotowy system, a jego element. Tymczasem z nieznanych powodów, rządzący informują o każdym dostarczonym czołgu z USA czy Korei Południowej, ale zasada ta nie obejmuje sprzętu dostarczanego z polskich zakładów zbrojeniowych.

Nie dowiadujemy się na bieżąco o nowych dostawach, nie wiemy dokładnie ile w Wojsku Polskim służy m.in. armatohaubic Krab. Jeśli zaś chodzi o wyrzutnie K239, to prawdopodobnie liczba dostarczonych z Korei Południowej modułów wynosi ok. 70-100 sztuk. Jeśli zaś bierzemy pod uwagę całe systemy (na polskim nośniku Jelcz) to liczba ta przekracza 40 egzemplarzy.

Czołgi K2 oraz wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo w Wojsku Polskim

Jeśli chodzi o czołgi K2, te trafiają obecnie do związków taktycznych podległych 16. Dywizji Zmechanizowanej. W pierwszej kolejności wozy otrzymała 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana (a konkretniej batalion czołgów z Morąga). Jako druga, czołgi otrzymała 9. Brygada Kawalerii Pancernej z Braniewa. Czołgi zasiliły 1. batalion czołgów z Braniewa. Jako trzecia, nowe maszyny przyjęła 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana. K2 zasiliły batalion czołgów z Orzysza. Wiemy także, że kilka sztuk znajduje się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) w Poznaniu.

Łącznie zakupiono 180 czołgów za 3,37 mld dol. Pozwoli to na sformowanie trzech 58-wozowych batalionów. Pozostałe 6 sztuk służyć będzie w CSWL. Nietrudno zauważyć, że jest to liczba niewystarczająca do przezbrojenia nawet połowy batalionów czołgów z 16. Dywizji Zmechanizowanej. W samej 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej znajdują się trzy bataliony czołgów. Po dwa wchodzą w skład 15. i 20. Brygady Zmechanizowanej. Ósmy batalion czołgów ma wchodzić w skład 16. Brygady Zmotoryzowanej. To nowy związek taktyczny, który powstaje obecnie w miejscowości Załuski.

Rozwiązaniem mają być kolejne umowy. Negocjowana jest obecnie druga, także opiewająca na 180 wozów, umowa wykonawcza. Tym razem chodzić ma o wariant K2PL. Planowane jest nie tylko zamówienie maszyn z Korei Południowej, ale także uruchomienie ich produkcji w Polsce. Nieoficjalnie mówi się, że wozy powstawać będą w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy. To właśnie tam modernizowane są obecnie czołgi Leopard 2A4 (do standardu PL), a w przeszłości powstawały PT-91 Twardy.

Jeśli zaś chodzi o wyrzutnie K239, to te trafiają obecnie do brygad artylerii, czyli na szczebel dywizji. Swoje wyrzutnie otrzymali już artylerzyści z 18. Brygady Artylerii z Nowej Dęby (18. Dywizja Zmechanizowana) oraz z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa (16. Dywizja Zmechanizowana). Chwilowo wszystkie czołgi K2 oraz wyrzutnie K239 służą na wschodniej ścianie kraju. Polska zamówiła łącznie 290 modułów wyrzutni K239. Uzupełniać mają je wyrzutnie M142 HIMARS. Dotychczas Polska zakupiła 20 M142 HIMARS (w tym dwa do celów szkoleniowych), ale wiemy, że plany obejmują domówienie przynajmniej ponad 100 dodatkowych egzemplarzy.