Bez fabryk leków przegramy każdą wojnę. Niepokojący raport

Bez względu na to, czy grozi nam wojna hybrydowa, czy kinetyczna, to bez fabryk leków w Polsce i Europie przegramy każde starcie - wynika z nowego raportu SGH i MON. Dlatego państwo powinno zainwestować w produkcję składników leków. Dane mówią same za siebie: obecnie 60–70 proc. z 565 produkowanych na świecie aktywnych składników leków wytwarzanych jest w Chinach i Indiach.